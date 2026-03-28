Organizația PSD Dâmbovița a votat sâmbătă, în unanimitate, pentru susținerea unui guvern fără Ilie Bolojan și fără USR. Decizia vine în contextul în care social-democrații se pregătesc să decidă la nivel național viitoarea lor poziționare în coaliția de guvernare, unde consideră că ponderea partidului nu se reflectă în influența reală din Executiv.

Vot tranșant la Târgoviște

Liderul filialei, Cristian Stan, a fost cel care a supus la vot deschis poziția organizației. Mesajul este cât se poate de clar. „Astăzi am supus la vot, prin vot deschis, poziția noastră. În totalitate, membrii organizației au votat pentru a decide clar ce vom face: pentru un guvern fără Ilie Bolojan, pentru un guvern fără partide toxice și, nu în ultimul rând, pentru un guvern în care poziția PSD să fie luată în calcul”, a declarat președintele PSD Dâmbovița.

Grindeanu cere schimbări în coaliție

Prezent la evenimentul de la Târgoviște, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că a venit momentul unor schimbări în actuala coaliție. Liderul social-democrat l-a criticat din nou pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta „nu are nicio treabă cu economia”. Mai mult, Grindeanu a adăugat că un lider politic trebuie să guverneze „pentru oameni, nu pentru niște tabele în Excel”.

O critică directă și fără menajamente.

Ce înseamnă o reformă reală?

Dar ce înseamnă, până la urmă, o reformă a administrației publice? Discuția a atins și acest punct sensibil, odată cu legea recent adoptată de Parlament. Sorin Grindeanu a detaliat viziunea sa, argumentând că măsurile trebuie să meargă dincolo de simple concedieri, fiind necesare acțiuni structurale (precum comasarea UAT-urilor și digitalizarea) pentru a oferi servicii publice decente. „România are nevoie de o reformă a administraţiei publice locale. Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este, în primul rând, legată de servicii publice. Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e dacă mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni? Spun eu că nu. Vorbim de reforma administraţiei publice locale? Păi atunci trebuie să vorbim, poate, şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de-abia vorbim de reforme. Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este pur şi simplu o concediere în masă”, a declarat Grindeanu.

Numai ca decizia de la Dâmbovița nu este un caz izolat. Este a doua organizație județeană care adoptă această poziție tranșantă, după cea de la PSD Olt, semnalând o presiune în creștere în interiorul partidului.