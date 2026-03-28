Apele se agită din nou în coaliția de guvernare. Organizația PSD Dâmbovița a votat astăzi, în unanimitate, pentru un Guvern fără Ilie Bolojan și fără USR, devenind a doua filială, după cea din Olt, care adoptă o astfel de poziție radicală. Votul vine cu mai puțin de o lună înainte ca social-democrații să decidă la nivel național direcția partidului.

Vot tranșant la Dâmbovița

Decizia a fost anunțată de șeful PSD Dâmbovița, Cristian Stan, care a explicat miza votului de sâmbătă. filiala sa vrea o repoziționare clară a partidului în alianța de la putere, considerând că vocea social-democraților nu este suficient de ascultată.

„În avanpremiera pentru 20 de aprilie vom avea vot privind poziționarea PSD în cadrul alianței de guvernare. Astăzi am supus la vot, prin vot deschis, poziția noastră. În totalitate, au votat pentru a decide clar ce vom face, pentru un Guvern fără Ilie Bolojan, pentru un Guvern fără partide toxice și, nu în ultimul rând, pentru un guvern în care poziția PSD să fie luată în calcul„, a declarat Stan.

Grindeanu cere schimbări în coaliție

Prezent la Târgoviște, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a turnat și mai mult gaz pe foc. Liderul social-democrat a subliniat că este momentul pentru schimbări, acuzând că ponderea partidului său nu se reflectă în influența reală din Executiv. Cum vine asta?

Grindeanu a explicat simplu. „Nu pot să nu spun că cele 45% cât reprezintă PSD în interiorul acestei coaliții nu ne pun pe poziția de prim partid în această coaliție. (…) Noi am venit cu bună-credință, încercând să guvernăm pentru oameni, cu proiecte la Anghel Saligny, cu proiecte pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile”, a afirmat liderul PSD.

Mesajul e clar.

O bucurie bolnavă

Dar cel mai dur atac al lui Grindeanu l-a vizat direct pe Ilie Bolojan și pe dorința acestuia de a concedia angajați din sectorul public, pe care liderul PSD a descris-o drept o „bucurie bolnavă”. Afirmația face trimitere la reforma administrației (recent adoptată de Parlament), iar Grindeanu susține că astfel de măsuri nu pot fi luate izolat. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă o reformă reală, dincolo de tăieri?

Liderul PSD oferă propria viziune. „România are nevoie de reforma administrației publice locale. Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este în primul rând legată de serviciile publice. Poți să dai toți angajații afară dintr-o primărie, dar întrebarea care rămâne este: mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetățeni? Vă spun eu că nu„, a punctat Grindeanu.

Iar soluțiile, în opinia sa, sunt cu totul altele. „Dacă vorbim de reforma administrației publice locale, atunci trebuie să vorbim poate și de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci vorbim de reforme. Până atunci vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oameni și de a le reduce salariile. Asta nu e reformă, e o concediere în masă”, a încheiat Sorin Grindeanu.