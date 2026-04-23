Șase miniștri social-democrați și un vicepremier își vor prezenta demisia înainte de ședința de guvern, după ce partidul a decis în unanimitate să retragă sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan.

Se anunță o schimbare majoră la Palatul Victoria. După mai multe zile de discuții și negocieri interne, PSD a stabilit clar ce are de făcut. Miniștrii social-democrați vor părăsi guvernul înainte de ședința programată joi dimineață. Mulți se întreabă ce urmează pentru coaliția de guvernare și ce impact va avea acest gest asupra stabilității politice.

Planurile PSD ies la iveală în urma discuțiilor de culise

Liderii PSD s-au întâlnit miercuri pentru a pune la punct strategia, după consultările interne de luni. Membrii partidului au decis în unanimitate să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

După această decizie, toți miniștrii PSD sunt așteptați să își depună demisia joi, înainte de începerea ședinței de guvern de la ora 11:00. Astfel, PSD se retrage oficial din coaliția de guvernare.

Demisiile nu sunt doar un semnal politic, ci schimbă efectiv structura guvernului. Premierul Ilie Bolojan trebuie să găsească rapid soluții pentru ca activitatea executivului să continue. Cel mai probabil, va desemna interimari din rândul miniștrilor rămași.

Cine lasă portofoliile vacante

PSD deține în prezent șase portofolii cheie. Printre cei care pleacă se numără Ciprian Șerban (Transporturi), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție) și Florin Manole (Muncă).

Vicepremierul Marian Neacșu își va depune și el demisia. Secretariatul General al Guvernului, condus de Ștefan Radu Oprea, va fi și el afectat de această decizie.

Noi mutări la vârful guvernului după plecarea PSD

Plecarea miniștrilor PSD modifică semnificativ componența guvernului condus de Ilie Bolojan. Premierul trebuie să numească rapid interimari pentru posturile rămase libere, alegând din actualii membri ai executivului care nu fac parte din PSD.

Mandatul interimar poate dura cel mult 45 de zile. Această perioadă este una sensibilă, pentru că permite inițierea unei moțiuni de cenzură în Parlament.

Un guvern fără o majoritate stabilă devine vulnerabil. Moțiunea de cenzură este instrumentul prin care Parlamentul poate demite guvernul. În următoarele săptămâni, această variantă devine din ce în ce mai probabilă.

Partidele din opoziție au acum ocazia să testeze soliditatea guvernului Bolojan și să forțeze o eventuală schimbare, dacă reușesc să adune suficiente voturi.

Reacții ferme și alianțe care se conturează

Partidul AUR a transmis deja că va susține orice moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Mesajul lor a fost clar și repetat în mai multe rânduri.

George Simion, liderul AUR, a declarat: „Noi am spus din prima zi și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR. Votăm orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus.”

Simion a adăugat: „V-am spus că noi vom vota orice moțiune. Nu există dubii. Toată lumea încearcă să răstălmăcească vorbele noastre. Este aceeași chestiune, nu credem că vor depune. Noi vom depune, conform calendarului, în luna mai pentru că noi ne ținem de cuvânt.”

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu liderii UDMR la Parlament, analizând cum va funcționa guvernul fără miniștrii PSD. S-a stabilit ca posturile vacante să fie ocupate cât mai repede.

Următoarele zile pot schimba totul în Parlament

Următoarele 45 de zile sunt decisive pentru stabilitatea politică din România. Guvernul Bolojan, slăbit după ieșirea PSD, trebuie să gestioneze atât activitatea ministerelor cu interimari, cât și o situație parlamentară incertă.

Perioada de interimat înseamnă timp scurt pentru reorganizare, dar și riscul ca o moțiune de cenzură să fie depusă și votată. AUR a anunțat deja că va depune propria moțiune în luna mai, iar alte partide ar putea profita de această perioadă de instabilitate.

PSD, acum în opoziție, se află într-o poziție delicată. Chiar dacă a forțat ieșirea din guvern, AUR pune la îndoială dacă social-democrații vor merge până la capăt cu o moțiune de cenzură. Nu e clar ce va face PSD, însă presiunea publică și parlamentară crește de la o zi la alta.

Premierul Bolojan are de gestionat o perioadă plină de provocări. El trebuie să asigure continuitatea guvernării și să facă față eventualelor crize politice. Dacă nu vor fi numiți miniștri titulari sau dacă o moțiune de cenzură va trece, guvernul ar putea fi demis, iar scena politică va intra într-o nouă etapă de incertitudine.

Toată atenția este acum pe Parlament și pe deciziile ce vor fi luate în următoarele săptămâni. Evoluția situației va fi urmărită atent de toți cei interesați de stabilitatea politică a României.