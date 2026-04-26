Demisiile miniștrilor PSD devin oficiale luni. Președintele Dan convoacă liderii partidelor la Cotroceni pentru discuții despre SAFE și PNRR. În paralel, premierul Bolojan caută sprijin pentru un guvern minoritar, iar PSD se pregătește să depună o moțiune de cenzură.

Luni aduce un moment cheie pe scena politică. Demisiile miniștrilor PSD, semnate vineri de președintele Nicușor Dan, vor fi publicate în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că devin valabile. Social-democrații care au condus cinci ministere își încheie oficial mandatul, iar portofoliile lor vor fi preluate de interimari.

Cine preia ministerele și ce lasă în urmă foștii miniștri

Pe parcursul zilei de luni, fiecare ministru PSD care a demisionat își prezintă raportul de activitate. Programul este clar: Florin Barbu (Agricultură) la ora 10:30, Florin Manole (Muncă) la 12:00, Radu Marinescu (Justiție) la 13:00 la sediul PSD, Ciprian Șerban (Transporturi) la 15:00, iar Bogdan Ivan (Energie) la 19:00. Aceștia predau efectiv atribuțiile celor care vor conduce temporar ministerele respective.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat deja cine va asigura interimatul la ministerele rămase fără titulari. Dragoș Pîslaru (Investiții) va prelua Ministerul Muncii, Cseke Attila (Dezvoltare) va conduce Ministerul Sănătății, Tanczos Barna (UDMR) va prelua Agricultura, iar Cătălin Predoiu (PNL) va asigura interimatul la Justiție.

Ilie Bolojan va conduce temporar Ministerul Energiei, Radu Miruță (USR) va prelua Ministerul Transporturilor, iar Oana Gheorghiu va fi vicepremier în locul lui Marian Neacșu. Aceste numiri devin oficiale odată cu publicarea demisiilor în Monitorul Oficial.

Întâlnirea de la Cotroceni aduce la aceeași masă liderii politici

În timp ce miniștrii PSD predau mandatele, președintele Nicușor Dan a invitat liderii partidelor parlamentare pro-europene la Palatul Cotroceni. Întâlnirea are loc luni, de la ora 10:00, și îi aduce la aceeași masă pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților naționale.

Discuțiile se concentrează pe implementarea programelor majore pentru România: SAFE și PNRR. Aceste proiecte sunt esențiale pentru dezvoltarea țării și pentru accesarea fondurilor europene.

Este a doua rundă de consultări organizată de președinte într-un timp scurt. Săptămâna trecută, Nicușor Dan a discutat separat cu liderii partidelor despre retragerea PSD de la guvernare. De această dată, toți liderii sunt la aceeași masă, ceea ce poate schimba dinamica negocierilor.

Mișcări decisive pentru guvern și majoritate

După ieșirea miniștrilor PSD din guvern, următorul pas așteptat este depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. PSD ar putea face acest demers în zilele următoare, iar rezultatul va depinde de sprijinul pe care îl va obține în Parlament.

Voturile care pot schimba totul

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă sau pentru ca un eventual guvern minoritar PNL-USR-UDMR să funcționeze, este nevoie de voturile AUR în Parlament. Aceasta este una dintre marile provocări ale momentului.

Președintele Nicușor Dan a spus vineri că nu va accepta o majoritate susținută de AUR. „Probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în faţa Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate”, a declarat el după summitul UE din Cipru.

Negocieri în culise și posibile alianțe

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a sugerat că ar putea exista parlamentari PSD care să susțină guvernul minoritar Bolojan, pentru a evita instabilitatea politică. Acest scenariu se discută în Parlament, dar nu există certitudini.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a spus că se poate discuta despre un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR și minorități, dacă va exista sprijin individual din partea unor parlamentari. Totuși, Hunor recunoaște că în prezent nu vede o soluție clară, deși speră ca în cele 45 de zile prevăzute de Constituție să se ajungă la un acord.

Liderul AUR, George Simion, a declarat: „AUR votează orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură împotriva acestui guvern”, dar a adăugat că nu crede că PSD va duce la capăt o astfel de inițiativă. Simion a mai spus că AUR va depune propria moțiune de cenzură în luna mai, așa cum a anunțat deja.

Totul se decide în următoarele săptămâni

Luni începe oficial o perioadă de incertitudine politică. Odată cu plecarea miniștrilor PSD și preluarea portofoliilor de interimari, guvernul Bolojan funcționează cu o majoritate fragilă. Urmează pași decisivi: dacă PSD va depune moțiunea de cenzură și va reuși să adune sprijinul necesar, inclusiv de la AUR, sau dacă guvernul minoritar va obține votul de încredere al Parlamentului.

Discuțiile de la Cotroceni despre SAFE și PNRR arată că există preocupare pentru proiectele importante ale țării. Totuși, rămâne de văzut dacă partidele vor reuși să colaboreze sau dacă diferențele dintre ele vor duce la noi blocaje. Următoarea perioadă va fi marcată de negocieri intense și teste pentru coalițiile politice din Parlament.