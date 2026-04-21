Social-democrații aruncă în aer coaliția de guvernare. PSD îl propune oficial pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, a anunțat marți, 21 aprilie, secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Mișcarea vine după ce partidul i-a retras sprijinul politic actualului prim-ministru, Ilie Bolojan.

Vot zdrobitor pentru retragerea sprijinului

Luni, 20 aprilie, consultarea internă a PSD, intitulată „Momentul adevărului”, s-a încheiat cu un rezultat categoric. Nu mai puțin de 97,7% dintre cei 5.000 de delegați au decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat mandatul clar primit din partea partidului. „Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a declarat acesta după vot.

Sorin Grindeanu, propunerea oficială

Iar propunerea a venit marți, prin vocea secretarului general Claudiu Manda. Acesta a subliniat că Grindeanu este pregătit să preia funcția și că nu se agață de actuala sa poziție de la șefia Camerei Deputaților. „Domnul Grindeanu a spus că nu are niciun fel de emoții. Oricând se poate retrage din această funcție. Nu este vorba despre Camera Deputaților, pentru că acela este un for de decizie. Acolo (la Camera Deputaților) lucrurile au funcționat”, a precizat Manda.

O mișcare calculată.

De altfel, Manda a confirmat fără echivoc intenția partidului. „Dacă se va pune problema ca PSD să propună el prim-ministru, cred că nu suntem într-o situație să respingem. Adică nu fugim de responsabilitate. Iar dacă din cadrul PSD ar trebui să fie o nominalizare, Sorin Grindeanu este propunerea noastră”.

Acuzații de șantaj și decizii prostești

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Claudiu Manda a descris o relație tensionată cu premierul Bolojan, acuzându-l că a luat decizii fără consultarea partenerilor de coaliție. „Am fost la guvernare, am participat la aceste decizii, am venit cu alte măsuri care nu au fost luate în calcul sau au fost amânate. Au fost decizii, unele dintre ele prostești, luate fără acordul nostru”, susține secretarul general al PSD. Mai mult, acesta vorbește despre un mod de lucru bazat pe presiuni constante.

„Noi am spus din septembrie că venim cu măsuri de relansare economică, tocmai spunând în momentul în care concediezi din zona publică, hai să găsim, să creăm oportunități, să se dezvolte business, ca oamenii aceștia să meargă acolo. Din septembrie până în februarie nu a existat niciun dialog cu domnia sa pe acest subiect. A zis «da, are PSD-ul», a trebuit să «șantajăm», să spunem, nu vor intra în Parlament ordonanțele de urgență pentru a reforma tăierile de fapt din administrația publică locală și centrală decât dacă intră și cele din măsurile de relansare economică. Este modul de lucru”, a explicat Manda. Acesta a continuat pe un ton și mai dur: „De fiecare dată să șantajăm, de fiecare dată să condiționăm, de fiecare dată să amenințăm pentru a încerca să impunem măsuri pentru oamenii”.

Ultimatum pentru Bolojan și replica PNL

Miniștrii PSD ar urma să se retragă din Guvern joi, 22 aprilie, dacă Ilie Bolojan nu demisionează, a transmis Manda, descriind mișcarea drept un „gest administrativ, că nu vorbim de gest politic”. Ce înseamnă asta pentru stabilitatea țării? E drept că liberalii nu par dispuși să cedeze. În urma unei ședințe extinse a conducerii PNL, Ilie Bolojan a anunțat că a primit mandat să meargă mai departe.

„S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară, și anume mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru Guvern”, a afirmat Bolojan.

Numai ca PSD pare dispus să reconstruiască o majoritate, dar cu o condiție clară. „Am spus că suntem dispuși, în contextul în care aceste partide doresc să reconstruim această coaliție pro-europeană cu un alt prim-ministru. Poate să fie de la PNL, conform protocolului”, a conchis Manda, lăsând o portiță deschisă negocierilor, dar una prin care Ilie Bolojan nu mai poate trece.