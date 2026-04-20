Membrii PSD decid prin vot online dacă îi retrag sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, după criticile venite din partea miniștrilor privind gestionarea economică și socială.

Partidul Social Democrat se află într-un moment decisiv. Astăzi, la Palatul Parlamentului, în cadrul evenimentului „Momentul Adevărului”, aproximativ 5.000 de membri PSD își exprimă votul online printr-o aplicație specială. Întrebarea la care răspund are legătură directă cu viitorul guvernării.

Un bilanț care schimbă regulile jocului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a deschis evenimentul subliniind importanța momentului:

Suntem astăzi din nou împreună, pentru un moment decisiv pentru România și pentru PSD. Este timpul să tragem linie și să facem un bilanț politic al prezenței Partidului Social Democrat la guvernare în actuala coaliție. Un bilanț în fața românilor, un bilanț al îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am propus ca partid când am decis intrarea la guvernare alături de alte forțe pro-europene. Ce am realizat, ce am fi dorit să facem pentru români și unde au apărut blocajele provocate de managementul defectuos al prim-ministrului

Grindeanu a punctat responsabilitatea deciziei:

Trebuie să fim conștienți că decizia de astăzi va fi rezultatul unei analize responsabile

Vicepremierul Marian Neacșu a adăugat contextul istoric:

Înclin să cred că astăzi vom face istorie, pentru că ne aflăm în fața unui moment de bilanț al unei guvernări care a început pentru PSD alături de această alianță pro-europeană, în prima sa formă, la 25 noiembrie 2021. Au trecut de atunci 4 ani, 5 luni și 25 de zile până astăzi. În această perioadă Partidul Social-Democrat a deținut un an, 11 luni și 20 de zile funcția de premier, doi ani, 11 luni și 4 zile pe cea de viceprim-ministru fără portofoliu. Patru ministere au avut de la început și până astăzi exclusiv miniștri din partea PSD. Două economice și două sociale. Este vorba despre Ministerul Transporturilor, Agriculturii, Sănătății și Ministerul Muncii și rezultatele la aceste ministere sunt elocvente

Nemulțumiri care se adună în interiorul partidului

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a evidențiat dificultățile întâmpinate în mandat:

Toate datele arată prăbușirea economiei naționale. Consumul s-a prăbușit, investițiile sunt înfrânate, nu ne ferim să o spunem: suntem deja într-o criză economică. Acest model de guvernare bazat pe tăieri, pe austeritate, pe încrâncenare, a eșuat grav. Și eu și colegii mei miniștri am trăit din plin acest model. Am mai spus-o recent într-un interviu: pentru mine, aceste 10 luni de guvernare au fost marcate de tălpi, blocaje și amânări

Pe întregul mandat al premierului PSD, din iunie 2023 până în iunie 2025, sprijinul acordat agriculturii românești a fost de 2,1 miliarde de euro, prin 32 de acte normative, adică de 10 ori mai mult decât în mandatul actualului premier. Aceasta este normalitatea!

Ministrul Investițiilor, Bogdan Ivan, a prezentat rezultatele atragerii de fonduri europene:

Am făcut o statistică cu colegii mei, în mandatul meu, ministrul PSD la Ministerul Energiei, am adus în total 1 miliard de euro, bani direct decontați pentru investiții. Dacă în 2 ani și jumătate de când a început PNRR-ul, până în luna iunie a anului trecut, au fost plătiți puțin peste 100 de milioane de euro, între luna iulie a anului trecut și aprilie a acestui an, în 9 luni de zile, am ajuns să fac plăți de două ori mai mult decât în 2 ani și jumătate, în perioada anterioară. Cu oameni buni, cu proceduri clare, cu lucruri foarte clare, schimbate, pentru ca banii să ajungă la beneficiari

Ministrul Muncii, Florin Manole, a descris provocările din minister:

Am jucat mai mult în defensivă în ministerul ăsta

Tensiuni și așteptări la vârf

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat importanța resurselor pentru sistemul medical:

Sănătatea nu se face cu mâinile goale și nici cu 10% mai puțin. Dacă astăzi personalul medical nu are tăiate salariile cu 10%, este pentru că Partidul Social-Democrat în decembrie s-a opus acestei tăieri contabile fără sens

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a vorbit despre investițiile în infrastructură:

Astăzi nu vorbim despre promisiuni, vorbim despre fapte, despre rezultate concrete, despre muncă dusă până la capăt și despre un adevăr pe care nu-l mai putem ocoli – România se dezvoltă atunci când investește în infrastructură

Acesta este momentul în care trebuie să alegem – stagnare sau dezvoltare, blocaj sau continuitate, retorică sau rezultate

Votul care poate schimba soarta coaliției

Membrii PSD votează direct în aplicație, răspunzând la o întrebare clară privind retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, pe fondul recesiunii, inflației, creșterii șomajului și scăderii nivelului de trai, precum și al lipsei dialogului în coaliție. Rezultatul votului va decide dacă PSD va mai susține guvernul condus de Ilie Bolojan. Indiferent de rezultat, este clar că membrii PSD au ajuns la un moment de cotitură. Decizia de azi va influența nu doar guvernarea actuală, ci și direcția în care va merge partidul în perioada următoare.