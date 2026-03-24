Ruptura în coaliția de guvernare pare iminentă, social-democrații pregătindu-se să se retragă de la Palatul Victoria. Decizia finală urmează să fie luată pe 20 aprilie, după un proces de consultare internă a circa 5.000 de membri, în timp ce partenerii de la PNL și USR transmit deja că nu vor mai forma o alianță cu PSD dacă aceștia votează o eventuală moțiune de cenzură.

Ruptură totală la vârful Puterii

Potrivit unor surse politice, ruptura coaliției este deja un fapt împlinit în practică. Sorin Grindeanu este pregătit să anunțe retragerea PSD de la guvernare, iar toate ședințele oficiale au fost suspendate până la data-cheie de 20 aprilie. Ședința tradițională de luni a coaliției nu a mai avut loc, iar șansele ca aceasta să fie convocată până la consultarea internă a social-democraților sunt extrem de reduse.

În perioada următoare, deciziile vor fi luate direct de premierul Ilie Bolojan și miniștrii săi. Nu va mai exista nicio consultare activă între liderii partidelor de guvernământ.

Simonis îl compară pe Bolojan cu Putin

Liderul CJ Timiș, Alfred Simonis, a lansat un atac fără precedent la adresa premierului Ilie Bolojan, comparând stilul său de conducere cu cel al unor lideri autoritari. „Atunci când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei tu. Aia face Putin, face Lukashenko, fac ăia cu scoruri de 90% și nu-i poate nimeni contrazice”, a tunat Simonis la RFI.

Acesta acuză că bugetul a fost trimis la Parlament fără acordul PSD, ignorând complet observațiile celui mai mare partid din coaliție. Simonis susține că partidul nu mai poate accepta colaborarea cu Bolojan, care face „ce-l taie capul”.

„Dacă un partid a ajuns să fie atât de iritat, atât de sfidat, atât de ignorat și de umilit în aceste luni de zile cu premierul Bolojan în fruntea Guvernului și partidul ăla la bază nu mai vrea să continue cu Ilie Bolojan, domnule, trebuie să ne oblige cineva să continuăm? Nu înțeleg. Nu putem democratic să ne consultăm și să hotărâm direcția în care o ia partidul? Noi vrem X, vrem Y, adică nu mi se pare o tragedie, dar nu putem hotărî cum vrea presa, nu putem hotărî ce vrea PNL sau ce vor hashtagii. Un partid are dreptul să ia decizii. Cred că ceilalți parteneri trebuie să înțeleagă faptul că Guvernul nu a fost câștigat de Ilie Bolojan, alegerile nu au fost câștigate nici de USR, partidul care a câștigat alegerile a fost PSD, iar faptul că am ales împreună să facem o coaliție și nu a fost ușor, cu un premier liberal, Ilie Bolojan, nu-i dă domniei sale dreptul să facă ce-l taie capul, fără să se consulte cu aliații”, a declarat liderul social-democrat.

Dar ce se va întâmpla, pe bune, după 20 aprilie?

Social-democrații iau în calcul mai multe scenarii. Cel preferat ar fi refacerea coaliției cu PNL și UDMR, poate chiar și cu USR, dar cu o condiție clară: fără Ilie Bolojan în funcția de premier. O altă opțiune este intrarea în opoziție, deși unii lideri locali nu exclud complet nici varianta unei alianțe cu AUR, chiar dacă aceasta este respinsă de conducerea centrală.

PNL și USR închid ușa social-democraților

Reacția partenerilor nu a întârziat să apară. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat că la nivelul partidului său „există o dorință de a nu mai face proiecte politice cu PSD” și că se poartă deja discuții informale pentru o alianță cu partidele de dreapta. Muraru a fost tranșant în privința lui Bolojan, afirmând că „nu există negocieri, scenarii alternative sau ambiguități” în ceea ce privește menținerea sa ca premier.

Iar președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune ca partidul său să nu mai colaboreze cu PSD într-o viitoare guvernare. Fritz consideră că alegerile anticipate ar reprezenta „o criză creată artificial”, din moment ce actuala coaliție deține majoritate parlamentară.

Critici pentru Bolojan chiar din PNL

PNL a decis, într-o ședință a liderilor, să susțină Guvernul Bolojan, dar a stabilit un prag clar. Rezoluția liberalilor este fermă: „PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”.

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple.

În ședință au existat critici și reproșuri directe la adresa lui Ilie Bolojan. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, i-a reproșat premierului apropierea de USR și lipsa unei atitudini la fel de ferme față de aceștia ca față de PSD: „Nu mi se pare corect ca un alt partid să hotărască cine e premier. Nici PSD, dar nici USR… Vreau să văd de la dumneavoastră, domnule președinte, aceeași măsură și în ceea ce privește USR”.

Și Alina Gorghiu a subliniat că Bolojan ar fi trebuit să fie cel care setează „tempo-ul” în coaliție, nu social-democrații.

PSD a anunțat deja că nu va vota pentru un guvern minoritar și nici nu va forma o alianță cu AUR. Toate scenariile rămân însă deschise până la decizia oficială privind retragerea de la guvernare, care va fi luată pe 20 aprilie, după consultarea celor aproximativ 5.000 de membri ai partidului (un proces intern de validare a deciziei).