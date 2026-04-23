Social-democrații și-au anunțat intenția de a ieși din Guvernul Bolojan. Demisiile ar urma să fie depuse la ora 14.00, iar premierul se pregătește să numească interimari pentru portofoliile rămase libere.

Criza politică din România a ajuns într-un moment decisiv. După mai multe zile de tensiuni și negocieri interne, Partidul Social Democrat (PSD) a decis să-și retragă miniștrii din Executiv. Situația evoluează rapid, iar fiecare oră aduce noi detalii.

Decizia care schimbă jocul politic

Conducerea PSD a decis în unanimitate, miercuri, să-și retragă miniștrii din Guvern, după ce luni partidul a hotărât să nu-l mai susțină pe premierul Ilie Bolojan. Social-democrații au ajuns la concluzia că nu mai pot rămâne în actuala formulă guvernamentală.

Inițial, miniștrii PSD plănuiau să demisioneze înaintea ședinței de Guvern de joi, programată la ora 11.00. Între timp, au apărut schimbări de ultim moment. Miniștrii social-democrați nu vor participa la ședință, ci vor trimite secretari de stat din celelalte partide ale coaliției, pentru ca activitatea Guvernului să continue.

Demisiile oficiale sunt așteptate în jurul orei 14.00. Surse politice spun că miniștrii PSD vor merge la Palatul Victoria pentru a-și depune demisiile, urmând ca acestea să fie înregistrate. Decizia va fi anunțată public într-o conferință de presă.

Primele reacții și ce se întâmplă mai departe

Decizia PSD a stârnit reacții imediate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL), a făcut joi dimineață un apel către PSD să nu-și retragă miniștrii din Guvern, avertizând că această decizie ar putea afecta stabilitatea financiară a țării.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu liderii UDMR și a transmis că, dacă miniștrii PSD se retrag, va numi interimari cât mai curând dintre membrii actuali ai Guvernului, pentru a asigura continuitatea activității executive.

PSD controlează șase ministere importante: Transporturi (Ciprian Șerban), Agricultură (Florin Barbu), Energie (Bogdan Ivan), Sănătate (Alexandru Rogobete), Justiție (Radu Marinescu) și Muncă (Florin Manole). De asemenea, Marian Neacșu este vicepremier, iar Ștefan Radu Oprea conduce Secretariatul General al Guvernului. Retragerea lor va schimba echilibrul politic din Executiv.

Tabloul politic se complică

Odată cu retragerea miniștrilor PSD, Guvernul Bolojan va avea o nouă structură politică, iar PSD va părăsi oficial coaliția de guvernare. Interimatul la ministerele rămase vacante va dura 45 de zile. În această perioadă, în Parlament poate fi depusă o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, ceea ce ar putea duce la demiterea acestuia.

Partidul AUR a anunțat deja că va susține orice moțiune împotriva Guvernului Bolojan. Liderul George Simion a declarat: „Noi am spus din prima zi și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR. Votăm orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus.”

Simion a adăugat: „V-am spus că noi vom vota orice moțiune. Nu există dubii. Toată lumea încearcă să răstălmăcească vorbele noastre. Este aceeași chestiune, nu credem că vor depune. Noi vom depune, conform calendarului, în luna mai pentru că noi ne ținem de cuvânt.”

Ce urmează în zilele care vin

Toată atenția se îndreaptă acum spre momentul depunerii demisiilor și spre modul în care Guvernul va funcționa în perioada următoare. Premierul va trebui să gestioneze rapid situația pentru a evita blocajele administrative și pentru a menține stabilitatea politică până la numirea unor noi miniștri sau până la clarificarea situației parlamentare.

Perioada de 45 de zile de interimat este una incertă, iar presiunea pentru organizarea de alegeri anticipate sau formarea unei noi majorități parlamentare va crește. Evoluția politică din următoarele săptămâni va fi decisivă pentru direcția țării.

Semnele care anunță schimbări importante

Decizia PSD de a-și retrage miniștrii marchează un moment esențial pentru scena politică românească. Premierul Ilie Bolojan trebuie să acționeze rapid pentru a numi interimari și pentru a asigura funcționarea instituțiilor statului. În același timp, opoziția se pregătește să folosească această situație pentru a schimba raportul de forțe din Parlament.

În perioada următoare, va deveni clar dacă Guvernul Bolojan va reuși să depășească această criză sau dacă România va intra într-o nouă etapă politică. Indiferent de rezultat, urmează o perioadă cu multe decizii importante pentru viitorul țării.