Social-democrații și AUR colaborează pentru o moțiune de cenzură comună. Liderii susțin că discuțiile sunt strict tehnice și că nu există negocieri pentru o viitoare guvernare. Apel la toți parlamentarii nemulțumiți să se alăture.

PSD și AUR au început discuții pentru a depune împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Acest demers ar putea schimba echilibrul din Parlament și pune presiune pe actuala guvernare.

Primele detalii din culisele colaborării

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au fost aleși să redacteze textul moțiunii. Cei doi au precizat că acțiunea are doar un caracter tehnic și nu implică alte înțelegeri politice.

Petrișor Peiu a explicat că cele două partide lucrează la un text comun pentru a evita depunerea a două moțiuni diferite, care ar putea fi respinse ambele. Astfel, se dorește creșterea șanselor ca moțiunea să fie adoptată.

Se discută ca moțiunea să fie dezbătută la începutul lunii mai, cel mai probabil după data de 4 mai, având în vedere zilele libere de la începutul lunii.

Discuții în spatele ușilor închise

Știrea despre colaborarea PSD-AUR a ridicat întrebări privind o posibilă alianță de guvernare. Ambele partide au transmis că nu există discuții despre formarea unei majorități sau despre împărțirea funcțiilor. Neacșu și Peiu au subliniat că nu s-a discutat nimic legat de o eventuală guvernare comună. Petrişor Peiu şi Marian Neacşu au declarat că „absolut nimic” nu a fost negociat în afara moțiunii.

Petrișor Peiu a clarificat că „niciun pact cu PSD” nu există, iar colaborarea vizează strict această moțiune de cenzură. În ceea ce privește pașii de după moțiune, liderii celor două partide au evitat să ofere detalii suplimentare.

Neacșu a spus că „evident că partidul are un plan”, dar nu a dat detalii, menționând că după votul pe moțiune, inițiativa va reveni președintelui României. Peiu a precizat că AUR își dorește organizarea de alegeri anticipate, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, va merge pe varianta de a continua până la alegerile la termen.

Un element cheie este „un apel” adresat parlamentarilor din toate partidele să se alăture acestui demers. Neacșu a transmis că sunt bineveniți chiar și parlamentarii PNL care nu mai susțin guvernul Bolojan, pentru a strânge cât mai multe voturi pentru moțiune.

Reacții din rândul alegătorilor

Întrebat despre cum va reacționa electoratul PSD la colaborarea cu AUR, Peiu a spus că nu vede acest lucru ca pe o trădare, deoarece scopul este înlocuirea unui guvern considerat nociv. Petrișor Peiu a subliniat: „Noi am spus tot timpul şi suntem încurajaţi de electoratul nostru că acest guvern trebuie să plece pentru că a făcut foarte mult rău”.

Etapele următoare și pași decisivi

Următorul pas este finalizarea textului moțiunii, care va fi apoi depus oficial în Parlament. Atât PSD, cât și AUR urmează să valideze demersul în forurile de conducere ale partidelor. În zilele următoare, sunt așteptate poziții și explicații suplimentare din partea liderilor politici.

Întrebat dacă această colaborare poate deschide drumul spre o alianță mai largă, Neacșu a spus că orice drum începe cu un prim pas, dar momentan prioritatea este moțiunea de cenzură. Peiu a adăugat că singurul subiect discutat până acum rămâne această inițiativă comună, iar orice decizie importantă va fi comunicată de președinții partidelor.

Atmosfera politică devine tot mai tensionată, iar moțiunea comună PSD-AUR atrage atenția tuturor. Rămâne de văzut dacă vor reuși să strângă suficiente voturi pentru a schimba guvernul sau dacă demersul va eșua.

Ce se ascunde dincolo de votul din Parlament

Colaborarea dintre PSD și AUR pentru această moțiune de cenzură arată o nouă strategie pe scena politică. Dacă moțiunea va trece, se va deschide o perioadă de incertitudine, cu consultări pentru formarea unui nou guvern. În cazul în care moțiunea nu va fi adoptată, guvernul Bolojan va rămâne pe poziții, cel puțin pentru moment.

Poziția PNL și USR, care au anunțat că nu vor negocia cu PSD dacă acesta se aliază cu AUR, va conta mult în perioada următoare. Situația politică rămâne deschisă, iar atenția se va concentra pe votul din Parlament și pe sprijinul pe care moțiunea îl va primi.

În perioada următoare, va fi clar dacă această colaborare va schimba echilibrul de forțe sau va rămâne doar un episod izolat. Indiferent de rezultat, scena politică va rămâne animată și vor continua discuțiile între partide.