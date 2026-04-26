Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă mutarea unor sisteme de apărare antiaeriană în zona Galaţi după incidentul cu dronele ruseşti, subliniind că acestea ar fi putut intercepta obiectele zburătoare.

După ce drone ruseşti au intrat pe teritoriul României, autorităţile militare au decis să ia măsuri concrete pentru a proteja spaţiul aerian. Ministrul Apărării a explicat că va fi schimbată strategia de apărare pentru a răspunde mai eficient acestor provocări. Situaţia recentă a arătat cât de important este să se ia decizii rapide şi adaptate la riscurile actuale.

Noi pași spre întărirea apărării la Galați

Radu Miruţă a confirmat că vor fi aduse noi sisteme antiaeriene în zona Galaţi, ca reacţie la pătrunderea dronelor ruseşti în spaţiul românesc. Ministrul a spus că există soluţii tehnice care ar fi putut preveni incidentul dacă ar fi fost deja operaţionale.

El a declarat: „Am inclus în SAFE niște capabilități de înzestrare a apărării antiaeriene de la sol a României, care, dacă astăzi ar fi fost în stocurile Armatei Române, foarte probabil situația de la Galați ar fi fost interceptată.” Acest program de achiziţii a devenit o prioritate pentru autorităţi.

SAFE este sistemul de achiziţii destinat dotărilor esenţiale pentru armată. Ministrul a precizat că mutarea echipamentelor va începe chiar de săptămâna viitoare. Chiar dacă zona nu era considerată cu risc până acum, evenimentele recente au schimbat această perspectivă.

Tehnologia dronelor schimbă regulile jocului

Tehnologia dronelor se dezvoltă rapid, iar ministrul Miruţă a explicat la Digi 24 că modelele noi au caracteristici diferite faţă de cele vechi. Aceste schimbări le oferă capabilităţi ofensive mai mari şi fac mai dificilă interceptarea lor.

„Sunt altfel de drone. Au o altă amprentă tehnică, au motorul poziționat în față, nu în spate. Au capacitatea de a ataca pe cei care încearcă să atace drona respectivă. Dacă până acum dronele erau pur și simplu direcționate să explodeze acolo unde cădeau, acum au o încărcătură care poate fi lansată împotriva unui elicopter aflat la o anumită distanță de ele, pentru ca drona însăși să atace elicopterul.”

O diferenţă importantă este că dronele moderne pot contraataca. Totuşi, dronele implicate în incidentul recent nu aveau aceste caracteristici.

Evaluări interne și decizii care schimbă prioritățile

Rămâne de văzut cât de mare este riscul în zona Galaţi. Ministrul a explicat că depinde de fiecare scenariu în parte şi că ameninţarea nu se limitează la un singur judeţ. Potenţialul pericol există în mai multe regiuni, dar nu pentru majoritatea situaţiilor.

„Pentru cele mai multe dintre scenarii, nu există niciun risc. Dacă discutăm doar despre scenarii pur teoretice, despre cum arată geometria pe hârtie, pot exista anumite situații în care riscul matematic poate exista. Dar România nu este o țară aflată în conflict. România nu este o țară aflată în război, nu există niciun fel de informație care să ne facă să credem că există un interes din partea Federației Ruse să atace România. Ceea ce vedem că se întâmplă în astfel de situații, de cele mai multe ori, sunt drone care sunt doborâte, dacă vreți, de apărarea antiaeriană din Ucraina, se trage în ele cu gloanțe, li se modifică câte un flaps, structura aerodinamică, își pierd, poate, coordonarea GPS din cauza bruiajului și din Ucraina, și continuă să zboare pe o altă traiectorie, fie până își consumă combustibilul, fie până când se lovesc de ceva și cad.”

Responsabilitatea apărării revine statului

Siguranţa populaţiei este în responsabilitatea Ministerului Apărării, nu a cetăţenilor. „Înțeleg îngrijorarea oamenilor din zonă și o împărtășesc, dar nu pot să le cer lor să facă neapărat ceva, pentru că noi suntem cei care trebuie să facem acest lucru. De săptămâna viitoare, după ce am văzut că și această zonă, pe care nu o consideram cu risc, pentru că în ultimii trei ani nu a existat niciodată o astfel de situație, spre deosebire de alte zone unde acest tip de intrare a dronelor în spațiu se repetă mai frecvent, vom muta niște capabilități noi în această zonă.” Măsurile vor fi luate de structurile specializate.

Decizii rapide și mobilizare de resurse

Resursele militare sunt limitate, iar ministrul a recunoscut acest lucru. „Avem niște piese pe care le mutăm dintr-o parte în alta, ne adaptăm pentru a acoperi diverse scenarii.” Strategia este flexibilă şi adaptată la riscurile care apar.

Zona Galaţi nu a fost considerată cu risc în ultimii trei ani, însă incidentul recent a dus la o reevaluare. Realocarea capabilităţilor arată că autorităţile sunt pregătite să îşi adapteze strategia ori de câte ori apar noi ameninţări.

Implementarea noilor sisteme de apărare va începe în curând, iar ministerul susţine că riscurile reale pentru populaţie rămân reduse. Este o reacţie la un eveniment izolat, dar monitorizarea spaţiului aerian va continua la nivel naţional.

România îşi adaptează constant măsurile de apărare pentru a face faţă provocărilor moderne. Evenimentele recente arată că autorităţile sunt pregătite să răspundă rapid şi să protejeze populaţia, menţinând un echilibru între prudenţă şi eficienţă.