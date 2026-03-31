Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis un mesaj ferm în cadrul evenimentului Economist Romania Government Roundtable 2026, organizat la București. Acesta a declarat că Alianţa Nord-Atlantică are capacitatea de a demonstra oricui că un atac asupra teritoriului său „nu reprezintă o opţiune viabilă”. Mesajul vine într-un context în care siguranța regională este direct legată de dezvoltarea economică.

Securitatea, esențială pentru afaceri

Vicepremierul a pus accentul pe legătura directă dintre stabilitatea militară și un mediu de afaceri predictibil. Fără garanții de securitate, investițiile majore sunt puse sub semnul întrebării. E drept că nicio companie serioasă nu și-ar risca operațiunile într-o zonă de conflict.

„Nu putem vorbi despre un mediu sigur de afaceri fără să garantăm că investiţiile nu vor fi afectate de ceea ce se întâmplă în Ucraina ori Iran”, a punctat Radu Miruţă.

România, a adăugat el, își face datoria în consolidarea flancului estic al NATO, nu doar prin alocarea unui buget mare pentru apărare, ci și printr-o colaborare strânsă cu partenerii aliați.

Provocarea achizițiilor fragmentate

Numai că, dincolo de declarațiile de unitate, la nivel european există o problemă reală. V-ați gândit vreodată cum se fac, pe bune, achizițiile de armament în Uniunea Europeană? Ministrul Apărării a atins acest punct sensibil, o abordare fragmentată care subminează efortul comun.

„Discutăm despre o Europă unită, dar în ceea ce priveşte achiziţiile pentru fiecare minister al apărării sunt fragmentate. Nu putem discuta despre 27 de soluţii individuale pentru o singură problemă militară. Din această perspectivă avem o provocare imensă pentru ţările europene în ceea ce priveşte aceste achiziţii, pentru că trebuie să înţelegem ceea ce trebuie să facem individual pentru a putea contribui la consolidarea flancului de est. Este o discuţie în curs. Partea bună este că avem capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opţiune viabilă”, a adăugat Miruţă.

O provocare imensă, într-adevăr.

Descurajarea, cheia siguranței

Iar soluția, în viziunea oficialului român, stă într-un concept vechi, dar extrem de actual: descurajarea. Ideea e simplă – să fii atât de bine pregătit, încât un potențial agresor să nici nu ia în calcul un atac. Pentru a atinge acest obiectiv, sunt necesare investiții crescute, achiziții comune (tocmai pentru a rezolva problema fragmentării) și un dialog constant între ministerele apărării din țările aliate.

„Capacitatea de a descuraja posibilii atacatori reprezintă cel mai important lucru la care lucrăm şi putem face asta prin creşterea investiţiilor, prin a avea achiziţii comune şi printr-un dialog la nivelul Ministerelor Apărării. La acest lucru lucrăm şi din această perspectivă teritoriul NATO, teritoriile europene şi teritoriul românesc, toate acestea sunt sută la sută teritorii sigure”, a subliniat ministrul.