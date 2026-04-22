Premierul Ilie Bolojan are programate miercuri, 22 aprilie, întâlniri cruciale cu liderii UDMR și ai grupului minorităților naționale. Discuțiile vin într-un moment critic, în încercarea de a stabiliza scena politică după ce PSD a decis să retragă sprijinul acordat Guvernului. PNL tatonează terenul pentru un posibil guvern minoritar.

Consultări pe repede înainte

Iar ziua de miercuri se anunță a fi una decisivă pentru soarta Executivului. Șeful Guvernului a confirmat încă de marți că liberalii vor purta consultări cu partidele care încă susțin Cabinetul, adică USR, UDMR și grupul minorităților. Scopul este clar: evaluarea scenariilor de funcționare fără social-democrați. În paralel, și președintele Nicușor Dan a convocat pentru aceeași zi consultări la Palatul Cotroceni cu partidele din Coaliția de guvernare, pe fondul crizei politice declanșate de votul covârșitor din PSD de retragere a sprijinului pentru premierul Bolojan.

Planul lui Bolojan pentru supraviețuire

Confruntat cu o situație extrem de delicată, Ilie Bolojan a pus pe masă și un plan concret pentru a evita blocajul total. Acesta a anunțat că va propune un moratoriu parlamentar, o înțelegere politică prin care proiectele esențiale pentru implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de noua configurație a puterii.

„Mâine vom continua consultările cu UDMR și cu grupul minorităților, în paralel cu discuțiile inițiate de președintele României cu partidele din coaliție”, a declarat premierul.

Dar ce înseamnă, mai exact, acest moratoriu? Până la urmă, este o încercare de a decupla marile proiecte ale țării de luptele politice de moment.

Ce s-a discutat deja cu USR

Marți, premierul Bolojan s-a întâlnit deja cu reprezentanții USR, discuțiile având loc în biroul președintelui Senatului. Cele două partide au convenit asupra unui mecanism de urgență. În cazul în care miniștrii PSD își vor părăsi posturile, portofoliile vacante vor fi preluate temporar de ceilalți membri ai Cabinetului. E drept că soluția este una temporară, dar scopul ei este să asigure continuitatea administrativă și să prevină un vid de putere.

Situația este, așadar, extrem de fluidă.

Dincolo de aceste aranjamente, premierul a subliniat că obiectivul principal rămâne menținerea funcționării Guvernului. Acesta a insistat pe continuarea proiectelor majore, inclusiv cele legate de fondurile europene și investițiile în infrastructură (un punct nevralgic pentru România), educație și sănătate, dar și pe adoptarea actelor normative care vizează echilibrele bugetare și reformele asumate.