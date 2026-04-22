Partidul Social Democrat a decis, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan. Decizia, luată miercuri în ședința Biroului Permanent Național, va fi pusă în aplicare joi, chiar înaintea ședinței de Guvern, aruncând coaliția într-o criză politică majoră. Până la urmă, ruptura pare totală.

Avertismentul lui Grindeanu

Tonul a fost dat chiar de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a lansat un atac direct la adresa premierului. Acesta a acuzat manevre de culise pentru atragerea de parlamentari și a promis o replică pe măsură. „Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur, și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”.

Mesajul este clar.

Sânge în instalație și sabia scoasă din teacă

Dar discursul nu s-a oprit aici. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a cerut o atitudine mult mai fermă din partea partidului, folosind un limbaj extrem de direct. „Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”. V-ați fi așteptat la altceva? Discursurile belicoase au continuat în aceeași notă, arătând o determinare rar văzută. Liderul PSD Vaslui, Adrian Solomon, a indicat deja următorul pas strategic: „Demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură”. Iar Gheorghe Șoldan, liderul PSD Suceava, a completat tabloul războinic: „Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi”.

Vom merge până la capăt

Strategia social-democraților pare să fie una de uzură și de confruntare totală, fără nicio posibilitate de compromis. Prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu, a subliniat că nu există cale de întoarcere. „Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt”.

Numai că mișcările par a fi atent calculate, nu doar impulsive. Vicepreședintele Marian Neacșu a sugerat că totul face parte dintr-un plan bine stabilit. „Vom face lucrurile cu o anumită gradualitate. Avem toți pașii pregătiți”.

Cine sunt miniștrii care pleacă din Guvern

Plecarea social-democraților lasă goale mai multe ministere cheie. Lista celor care își vor depune demisiile joi este una consistentă (și include chiar un vicepremier), afectând domenii vitale precum Sănătatea, Transporturile, Agricultura sau Justiția.

Marian Neacșu, viceprim-ministru

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Florin-Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale

Bogdan Ivan, ministrul Energiei

Radu Marinescu, ministrul Justiției

Petre Florin-Manole, ministrul Muncii și Solidarității sociale