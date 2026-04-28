Scena politică este în fierbere după ce PSD și AUR au depus marți, 28 aprilie, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Reacția PNL nu a întârziat să apară, președintele Senatului, Mircea Abrudean, transmițând un mesaj ferm prin care aruncă responsabilitatea înapoi în curtea inițiatorilor.

PNL promite blocarea moțiunii

Liberalii își mențin sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și anunță că vor lupta pentru a menține actuala formulă guvernamentală. Într-o declarație tranșantă, Mircea Abrudean a subliniat că PNL nu se consideră vinovat de criza politică actuală. Ba chiar, a pus o condiție clară celor de la PSD și AUR. V-ați gândit vreodată cine ar prelua puterea dacă un guvern pică pe neașteptate?

„PNL și-a arătat susținerea pentru Bolojan în repetate rânduri; vom face tot ce este posibil pentru a bloca această moțiune. Nu există motive pentru această criză politică generată de PSD cu sprijinul AUR. Dacă moțiunea va trece, este responsabilitatea PSD-AUR să propună o formulă guvernamentală”, a declarat Abrudean. Logica sa este simplă și directă: „Pentru că asta este regula în democrație, cine dărâmă un Guvern trebuie să pună ceva în loc, adică să vină și cu soluția. Nu-i suficient să generezi o criză politică, economică și să atragi toate riscurile asupra României, pentru că aici suntem”.

PSD și AUR acuză blocaje instituționale

De cealaltă parte, inițiatorii moțiunii susțin că demersul lor este unul perfect democratic și necesar. E drept că social-democrații, într-un comunicat de presă, îl acuză direct pe premierul Bolojan de lipsă de legitimitate și de incapacitatea de a colabora cu partenerii de guvernare. îl consideră principalul vinovat pentru blocajele apărute.

„PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional”, se arată în comunicatul formațiunii. Mai mult, social-democrații consideră că „incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat important actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale”.

Iar liderul AUR, George Simion, a confirmat depunerea celor 251 de semnături, adăugând o notă ironică: „Am depus 251 de semnături pentru moțiunea de cenzură. (…)Sperăm să nu fim arestați pentru lucrul acesta. (…) Suntem uimiți de felul nedemocratic în care unii și alții încearcă să expună în spațiul public propriile idei și ideologii”.

Jocul demisiilor la vârful Parlamentului

Dar disputa nu se oprește aici. Tensiunile se manifestă și la nivelul conducerii celor două Camere ale Parlamentului. Întrebat despre o posibilă demisie de la șefia Senatului, în contextul în care Sorin Grindeanu (PSD) și-a condiționat plecarea de la Camera Deputaților de un gest similar din partea sa, Mircea Abrudean a fost categoric.

Liberalul a refuzat să intre într-o polemică publică. „Nu intru în dialog prin intermediul presei cu colegii mei. N-am motive să răspund. N-am motive să demisionez în acest moment, pentru că nu a generat PNL o criză politică. Așa că, dacă va veni momentul, n-am o problemă”, a declarat Abrudean. Între timp, Sorin Grindeanu a și anunțat că nu își mai depune mandatul, invocând tocmai faptul că nici premierul Bolojan, nici Abrudean nu au renunțat la funcții (o mișcare ce respectă, în viziunea sa, protocolul coaliției).

Procedurile merg înainte.

Mircea Abrudean a confirmat că pașii următori vor fi stabiliți rapid. „Vom stabili calendarul citirii, dezbaterii și votului asupra moțiunii, asta se va întâmpla în scurt timp, în principiu, pentru că nu sunt motive ca acest lucru să fie decalat. Deci urmează procedurile regulamentare în astfel de situații. Am avut suficiente moțiuni încât să știm ce avem de făcut”.