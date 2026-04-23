Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a revenit joi asupra declarațiilor care au agitat scena politică, negând vehement că i-ar fi cerut demisia lui Sorin Grindeanu din fruntea Camerei Deputaților. Social-democrata susține că afirmațiile sale au fost interpretate eronat și scoase din context, totul pornind de la o discuție despre o posibilă rupere a coaliției de guvernare.

O propagandă în buclă

Lia Olguța Vasilescu (PSD) acuză o campanie de dezinformare. Ea susține că o declarație mai veche a fost preluată și rostogolită în spațiul public cu un scop precis. Până la urmă, cum stau lucrurile?

Într-o postare pe Facebook, primarul Craiovei a ținut să lămurească întreaga situație, acuzând că totul este o manevră a „propagandei rezist”.

Declarația exactă, fără interpretări

Pentru a elimina orice neînțelegere, Vasilescu a publicat exact ce a spus, cerând ca textul să nu mai fie trunchiat sau interpretat convenabil.

„De două zile, observ că toată propaganda rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților. Știu că ar fi frumos ca partidulețul care a ieșit pe locul 4 în alegeri să vrea să dețină funcția de președinte al Camerei, în locul partidului care a câștigat alegerile parlamentare și are cel mai mare număr de parlamentari, dar nu vreți, totuși, să vedem și declarația mea exactă, nu texte convenabile vouă? Eu am declarat textual: „Dacă se denunță coaliția, TOATE FUNCȚIILE SE PIERD. TOATE. ABSOLUT TOATE. Domnul Grindeanu a spus că nu se ține de scaunul de la Camera Deputaților și că în momentul în care coaliția nu mai există poate să își dea demisia”. Toate înseamnă TOATE (premier, miniștri, secretari de stat, prefecți, președintele Senatului, Camerei, șefii de agenții etc). Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…Ca să nu mai spun că, în afara faptului că sunt vreo 200 de demisii așteptate, Camera Deputaților e SINGURA care nu își poate schimba președintele decât la cererea partidului din care face parte acesta. Decizie constituțională, ce să faci?”, a scris Lia Olguța Vasilescu.

Așadar, mesajul este clar.

Logica sa este că o eventuală rupere a coaliției de guvernare ar duce la pierderea tuturor funcțiilor obținute pe baza protocolului, nu doar a uneia singure.

Punctul de plecare al controversei

Dar de unde a pornit totul? Scandalul a început de la o intervenție televizată a primarului Craiovei, de marți seară. Invitată la România Tv, Olguța Vasilescu a discutat despre scenariul în care PSD ar ieși de la guvernare.

Atunci a afirmat că în momentul în care „se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”.

Iar pentru a-și întări argumentul, l-a dat exemplu chiar pe colegul său de partid. „Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, a subliniat ea la acel moment.