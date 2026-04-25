O dronă de fabricație rusească s-a prăbușit în județul Galați și a avariat o gospodărie, incident care a declanșat o reacție imediată la cel mai înalt nivel. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile au acționat coordonat și au fost dispuse inclusiv măsuri diplomatice, informând partenerii și aliații României despre situație.

Măsuri imediate după incidentul din Galați

Imediat după prăbușirea dronei, premierul a intrat în legătură cu toți factorii de decizie pentru a gestiona situația. Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a oferit primele detalii și a subliniat care este prioritatea zero a Executivului. „În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare”, a transmis acesta.

Și, ca să fie clar pentru toată lumea, a adăugat: „Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților”.

Condamnare fermă la adresa Moscovei

Tonul premierului a fost unul extrem de ferm la adresa Federației Ruse, pe care o consideră direct responsabilă. Nu a ezitat să numească incidentul un act iresponsabil și o încălcare gravă a normelor internaționale. V-ați gândit vreodată cum e să te trezești cu o dronă în curte?

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a precizat Ilie Bolojan.

Până la urmă, nu e prima oară când se întâmplă.

Riscuri pentru întregul Flanc Estic

Dincolo de incidentul punctual, șeful Guvernului a plasat evenimentul în contextul mai larg al războiului din Ucraina. Acesta a avertizat că astfel de acțiuni generează riscuri de securitate nu doar pentru România, ci pentru toate statele din regiune.

Iar mesajul său a fost direct. „Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic”, a transmis premierul.

Guvernul promite întărirea apărării naționale

În final, Ilie Bolojan a dat asigurări că siguranța cetățenilor este esențială și a promis acțiuni concrete pentru consolidarea securității naționale, menționând inclusiv un program specific (SAFE) menit să reducă riscurile. „Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării”, a explicat Bolojan.

Acesta a încheiat subliniind importanța unei acțiuni unitare. „Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”.