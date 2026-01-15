O reformă a sistemului de pensii, care include creșterea vârstei de pensionare și limitarea pensionării anticipate, trebuie implementată în România, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului a declarat recent la TVR că modificările sunt necesare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a sistemului public de pensii, potrivit informațiilor publicate de Csid.

Nevoia de sustenabilitate a sistemului de pensii

Sustenabilitatea sistemului de pensii depinde direct de numărul persoanelor active și de vârsta lor de retragere, a explicat șeful Guvernului. Pentru a echilibra bugetul, este necesar ca un număr mai mare de cetățeni să contribuie pe o perioadă mai lungă. „Nu putem avea un sistem de pensii sustenabil daca nu facem ca mai multi oameni sa lucreze in economie si daca nu crestem varsta de pensionare. Trebuie sa eliminam absenteismul si sa asiguram continuitate in sistemul public”, a declarat Ilie Bolojan. Menținerea unui număr ridicat de angajați în economie este esențială pentru plata pensiilor curente și viitoare, fără a crea o presiune bugetară excesivă, a adăugat premierul.

Situația actuală a pensionării anticipate

Legislația actuală din România permite retragerea din activitate mai devreme pentru anumite categorii de angajați. Un salariat se poate pensiona cu până la cinci ani înainte de vârsta standard dacă a acumulat un stagiu complet de cotizare de 40 de ani. Facilitatea, numită pensionare anticipată, implică o diminuare a cuantumului pensiei printr-o penalizare aplicată pentru fiecare lună de anticipare. În prezent, circa 70.000 de persoane beneficiază de pensie anticipată bazată pe contributivitate. Numărul total al pensionarilor anticipat ar putea fi mai mare dacă se iau în considerare și pensiile speciale, precum cele din sistemul militar.

Impactul economic și riscurile ieșirilor timpurii din sistem

Premierul a avertizat cu privire la efectele economice negative ale pensionării la vârste tinere, cum ar fi 50 de ani. Retragerea timpurie a unui număr mare de persoane din activitate reduce baza de contribuabili care susțin sistemul. „Nu ne dorim sa vedem un val de pensionari care ies prea devreme din sistem, pentru ca acest lucru nu ajuta nici statul, nici pe cei care se pensioneaza”, a explicat Bolojan. O ieșire prematură din câmpul muncii nu este benefică pe termen lung nici pentru individ, care va primi o pensie mai mică, nici pentru stat, care se va confrunta cu un deficit la bugetul de asigurări sociale, a mai arătat acesta.

Pensiile militare, în centrul atenției

Pensiile din sistemul de apărare și ordine publică vor primi o atenție specială în cadrul reformei. Se are în vedere o majorare a vârstei de pensionare pentru angajații din Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, a precizat premierul. Ilie Bolojan a susținut că măsura este necesară pentru sustenabilitatea financiară a sistemului și pentru a preveni un exod de personal calificat. „Varsta de pensionare pentru militari si politisti va trebui sa creasca, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului si a preveni plecarea masiva din structuri”, a menționat premierul. Anunțul survine într-un context tensionat, sindicatele din Apărare avertizând că modificarea condițiilor de pensionare ar putea duce la plecarea din sistem a circa 23.000 de angajați. Obiectivul final al reformei este găsirea unui echilibru, a adăugat șeful Executivului. „Trebuie sa gasim o solutie echilibrata pentru cresterea varstei de pensionare, astfel incat sa protejam atat bugetul de pensii, cat si pe cei care au muncit zeci de ani in serviciul public”, a încheiat Ilie Bolojan.