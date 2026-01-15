Absența unui cadru de guvernanță pentru resursele minerale din Arctica reprezintă o vulnerabilitate strategică pentru Europa. Teritoriile bogate în zăcăminte sunt astfel expuse presiunilor geopolitice și acțiunilor unilaterale. Securitatea resurselor și autonomia strategică a Uniunii Europene sunt puse în pericol până la rezolvarea acestei probleme, arată o analiză publicată de Euractiv.

Un cadru de reglementare incomplet și fragmentat

Administrarea regiunii arctice este un „mozaic lax de aranjamente suprapuse și incomplete”. Spre deosebire de Antarctica, care beneficiază de un tratat cu un cadru de guvernanță clar, Arcticii îi lipsesc reguli comune și instituții care să promoveze cooperarea. O întâlnire recentă la Casa Albă între Danemarca, Groenlanda și Statele Unite a vizat o coordonare mai strânsă pe teme de securitate arctică și NATO, însă a lăsat nerezolvată problema guvernanței resurselor minerale. Dezvoltarea acestor resurse devine vulnerabilă la politicile de putere din cauza absenței unor reguli clare.

Importanța mineralelor critice pentru energia curată și apărare crește odată cu accelerarea cererii, ceea ce face problematică lipsa unor reguli comune sau a unor instituții de cooperare pentru explorare. Cât timp această lacună nu este acoperită, teritoriile cu zăcăminte rămân vulnerabile la presiuni geopolitice, cu implicații directe pentru autonomia strategică și securitatea resurselor europene.

O necesitate geopolitică în contextul schimbărilor climatice

Încălzirea accelerată a Arcticii, de trei până la patru ori mai rapidă decât media globală, facilitează accesul la resurse minerale și energetice prin topirea gheții și a permafrostului. Această accesibilitate sporită se suprapune cu lipsa unui cadru de guvernanță dedicat. Absența unor reguli clare pentru explorare, extracție, garanții de mediu sau participarea comunităților indigene generează riscuri de incertitudine juridică, tensiuni geopolitice și daune ecologice. Un cadru de guvernanță pentru mineralele arctice devine o necesitate geopolitică, nu doar una ecologică.

Un cadru dedicat Arcticii, care ar putea fi construit pe baza inițiativelor internaționale existente, ar clarifica rolurile și responsabilitățile. G20 a adoptat un Cadru privind Mineralele Critice în 2025, sub președinția sud-africană. Un astfel de acord ar stabili standarde minime de mediu și siguranță, creând un spațiu pentru dialog și soluționarea disputelor.

Principii directoare și rolul Uniunii Europene

Un cadru de guvernanță ar trebui să se bazeze pe principii convenite în comun, dezvoltate de țările arctice și de alți actori cheie. Principiile directoare elaborate în 2024 de Inițiativa Secretarului General al ONU privind Mineralele Critice pentru Tranziția Energetică reprezintă un bun punct de plecare. Acestea includ considerații de justiție și echitate pentru a asigura beneficii comunităților locale și a minimiza conflictele. Este vizată respectarea drepturilor omului de-a lungul lanțurilor valorice, prin implementarea consimțământului liber, prealabil și informat și prin participarea comunităților indigene. Transparența și responsabilitatea ar garanta trasabilitatea materialelor, de la extracție la reciclare, prin cadre de monitorizare solide.

Uniunea Europeană își actualizează Politica Arctică din 2021 pentru a răspunde evoluțiilor rapide de mediu, geopolitice și socio-economice din regiune. Guvernanța eficientă a mineralelor ar trebui să fie o componentă centrală a noului cadru politic. Acesta ar trebui să integreze explicit circularitatea resurselor, în linie cu viitoarea Lege a Economiei Circulare a UE și cu strategia privind Materiile Prime Critice.

Alianțe strategice și limitele guvernanței

UE se află într-o poziție favorabilă pentru a coordona o abordare comună privind guvernanța mineralelor. Parteneri non-UE din regiunea arctică, precum Groenlanda, Norvegia, Islanda, Regatul Unit și Canada, ar putea fi receptivi la o astfel de inițiativă. O colaborare cu instituții ca Consiliul Arctic ar putea crea o alianță puternică. Cadrele de guvernanță a resurselor nu elimină necesitatea puterii militare, însă absența lor multiplică rapid riscurile.

Un cadru comun nu ar putea constrânge o mare putere determinată sau descuraja actorii agresivi, dar ar spori costurile politice, juridice și economice ale acaparărilor de resurse. O astfel de înțelegere ar consolida răspunsurile colective europene și ar permite diferențierea între cazuri precum Groenlanda și regiuni fără cadre de guvernanță solide, cum ar fi Venezuela. Analiza a fost realizată de Dr. Patrick Schröder, cercetător senior la Centrul pentru Mediu și Societate al Chatham House, specializat în guvernanța internațională a resurselor, materii prime critice și economia circulară.