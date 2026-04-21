Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și-a exprimat public sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, deși partidul său a retras susținerea politică. El apreciază reformele administrative ca fiind o direcție corectă pentru România.

În timp ce PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan, Robert Negoiță a ales să vorbească deschis despre motivele pentru care consideră reformele inițiate de acesta necesare. Ce l-a determinat să iasă în față cu această poziție?

Negoiță rupe tăcerea și vine cu o poziție neașteptată

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 și membru PSD, a transmis un mesaj video pe Facebook în care își arată susținerea pentru premierul Ilie Bolojan. Acest pas vine la scurt timp după ce PSD a anunțat oficial că nu îl mai susține pe actualul premier.

Negoiță a explicat: „Nu contează dacă ne place sau nu domnul Bolojan, importante sunt câteva aspecte. 1. Că s-au întâmplat niște reforme până acum, reforma administrativă, foarte importantă, că mai reducem din aparatul acesta mare, consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientela, cu nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem, am senzația că nu a trecut timpul acesta chiar degeaba, s-au întâmplat niște lucruri. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile acestea de stat care generează pierderi în fiecare an și, de asemenea, toate colcăie de clientelă politică și așa mai departe. Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru chestiunea asta, să le facă pe acestea, să rezolve cu reformele, chiar dacă știm că orice reformă de genul acesta mai generează și suferință pe anumite zone. Dar sunt absolut necesare și, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru asta cu societățile și cu reforma administrativă, toată susținerea, pentru că eu cred că asta este direcția corectă și de asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm și să ne spunem punctul de vedere”.

El a subliniat că „Știu că nu e foarte comodă, posibil că pe unii îi deranjează, dar exact așa gândesc”.

Reformele care stârnesc discuții în interiorul partidului

Negoiță a evidențiat două direcții principale ale reformelor: reducerea aparatului bugetar și schimbarea modului în care funcționează companiile de stat. El descrie administrația publică drept un consumator de resurse, care generează probleme legate de clientelă și nepotisme. Companiile de stat, spune Negoiță, produc pierderi an de an și sunt pline de influențe politice. În opinia sa, Bolojan merită sprijin pentru că încearcă să facă ordine în aceste domenii. Negoiță consideră că există șanse reale să se facă ordine și în aceste companii care aduc pierderi și unde influența politică este prezentă. Chiar dacă admite că reformele pot aduce dificultăți în anumite zone, Negoiță insistă că sunt absolut necesare și că, din punctul său de vedere, această direcție este cea corectă pentru administrație și companiile de stat.

Votul care a schimbat calculele politice

Declarațiile lui Negoiță vin după un vot intern organizat de PSD. Luni seară, 5.000 de membri ai partidului au votat online, printr-o aplicație, pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan.

Rezultatul a fost clar: 97,7% dintre participanți au votat pentru retragere, iar 2,3% s-au opus. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va ține cont de acest mandat și va acționa în consecință în perioada următoare.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat: „Voi continua să exercit mandatul de premier”.

Reacții care schimbă atmosfera pe scena politică

Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat ironic decizia PSD, spunând: „Se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României”.

Fritz a mai declarat: „USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă”.

Aceste declarații arată tensiunile din coaliție, dar și faptul că Bolojan are susținere și din partea unor membri ai opoziției. Pe de altă parte, poziția lui Negoiță, care nu este în linie cu decizia oficială a PSD, arată că nu toți membrii partidului văd la fel reformele și direcția politică.

Ce urmează după acest moment tensionat

Actuala situație scoate la iveală diferențele de opinie din interiorul PSD și din coaliția de guvernare. Pe de o parte, partidul a retras sprijinul politic pentru premier, în timp ce un primar important ca Negoiță își declară public susținerea pentru Ilie Bolojan.

Negoiță a încheiat cu o notă personală, marcând contrastul cu decizia colectivă a partidului. În următoarele zile, va deveni mai clar dacă decizia PSD va schimba echilibrul guvernării și dacă Bolojan va putea continua reformele cu sprijinul altor partide sau al unor membri din PSD.

Rămâne de urmărit dacă această diferență de opinii va aduce schimbări importante pe scena politică sau dacă va rămâne doar un episod într-un context tensionat între partide.