România a aprobat solicitarea Statelor Unite ale Americii de a desfășura temporar trupe și avioane militare pe teritoriul său. Decizia vine în contextul crizei tensionate din Orientul Mijlociu și a fost luată în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, miercuri, 11 martie, după o ședință de urgență a CSAT care a avut loc la Palatul Cotroceni. Potrivit publicației Adevarul, discuțiile au durat aproape 3 ore și s-au concentrat pe implicațiile situației internaționale pentru securitatea națională.

Ce s-a discutat în ședința CSAT

Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit pentru a analiza solicitarea venită din partea Washingtonului. Pe agenda discuțiilor s-au aflat mai multe subiecte de importanță strategică. Membrii consiliului au evaluat situația din Orientul Mijlociu și implicațiile acesteia pentru România.

Un alt punct analizat a fost impactul evenimentelor asupra pieței petroliere din țară. Tema centrală a rămas însă analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare americane, incluzând atât trupe, cât și avioane.

România devine un punct strategic în regiune

Convocarea CSAT are loc într-un context de tensiune internațională crescută, iar România devine un punct strategic pentru operațiunile militare americane în regiune. Baza militară de la Kogălniceanu a fost utilizată și în trecut pentru diverse misiuni NATO, dar și pentru alte desfășurări temporare de forțe aliate.

Prezența suplimentară a capabilităților americane ar putea consolida capacitatea de răspuns a Alianței Nord-Atlantice. Această măsură este văzută ca un pas important în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu.

Coordonare cu NATO și aprobare în Parlament

Președintele Nicușor Dan a subliniat că măsura nu pune în pericol securitatea națională a României. El a precizat că întreaga operațiune de desfășurare a trupelor și echipamentelor se va realiza în coordonare deplină cu NATO.

În perioada următoare, plenul Parlamentului se va reuni pentru a desfășura consultări. Ulterior, ar putea urma aprobări legislative necesare pentru a reglementa prezența militară americană și aspectele ce țin de securitatea națională.