România joacă o carte mare. Pe scena energiei mondiale. La Davos, epicentrul deciziilor, ministrul Bogdan Ivan a vorbit direct cu unul dintre cei mai puternici oameni din domeniu. Miza? Finanțare americană pentru proiecte cheie.

Întâlnirea a fost cu Chris Wright, Secretarul Energiei al Statelor Unite. Un partener strategic. Discuția, conform News, s-a axat pe proiectele mari ale României și, mai ales, pe capitalul necesar pentru a le demara rapid. Aceasta a fost tema centrală pentru delegația română la cea de-a 56-a reuniune a Forumului Economic Mondial.

„România are proiecte, are stabilitate”

Mesajul a apărut pe contul de socializare al ministrului Bogdan Ivan, care a subliniat ritmul alert al întâlnirilor. „Încă o zi începută în forţă, la Davos. De de dimineaţă, am discutat cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, despre proiectele mari din energie şi finanţările care trebuie să accelereze dezvoltarea lor”, a scris oficialul. Nu a fost o simplă formalitate. Deloc. Ivan a pus pe masă direcțiile strategice ale țării: capacități noi de producție, o infrastructură energetică solidă și, cel mai important, proiecte mature. Gata de investiții.

Un mesaj scurt, dar dens.

Partenerilor americani li s-a transmis ceva „ferm şi pragmatic”, după spusele ministrului. Ideea de bază e simplă: România nu cerșește, ci vine cu un portofoliu concret. „România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie pentru industriile viitorului”, a încheiat Ivan. O poziționare decisivă, când securitatea energetică a ajuns la fel de grea ca cea militară.

Miza de la Davos: Energie pentru „industriile viitorului”

Expresia „industriile viitorului” nu e aruncată la întâmplare. În spatele ei stau giganți economici. Centre de date. Inteligență artificială. Producție de tehnologie înaltă. Toate consumă cantități enorme de electricitate. O țară care poate oferi energie verde, stabilă și la preț bun devine un magnet pentru investiții de miliarde. Surprinzător sau nu, exact pe asta mizează România. Aici intră în joc discuțiile despre finanțare. Fără capital masiv, proiecte ca reactoarele nucleare modulare mici (SMR), parcurile eoliene offshore din Marea Neagră sau modernizarea rețelelor rămân simple schițe pe hârtie. Sprijinul financiar american ar debloca totul, transformând România din consumator în exportator de securitate energetică pentru întreaga regiune.

O delegație restrânsă, dar cu obiective clare

Prezența românească la Davos (19-23 ianuarie) nu s-a oprit la ministrul Energiei. Lângă el, alți trei miniștri și consilierul prezidențial Radu Burnete au reprezentat interesele țării. O echipă mică, dar care arată o strategie coordonată pe mai multe fronturi, de la economie la diplomație. Faptul că aceste discuții se poartă la un eveniment de asemenea calibru dă greutate demersurilor și deschide uși altfel blocate.

Coincidență? Puțin probabil.

Dialogurile au loc într-un context global încurcat, unde fiecare întâlnire bilaterală cântărește enorm. Stabilitatea și predictibilitatea oferite de România într-o zonă măcinată de conflicte devin atuuri reale în orice negociere.

Într-o lume fragmentată, dialogul devine esențial

Tema forumului de anul acesta a fost „susţinerea dialogului, pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente”. O descriere perfectă a lumii de azi. Agenda globală s-a axat pe cinci provocări: cooperarea într-o lume contestată, noi surse de creștere economică, investiții în oameni, inovare tehnologică responsabilă și prosperitate globală. Fiecare punct se leagă, vrând-nevrând, de securitatea energetică. Discuțiile de la Davos au fost doar startul. Acum urmează partea grea: implementarea. Proiectele trebuie să prindă viață, iar pentru asta e nevoie de banii promiși.