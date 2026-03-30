Rusia a ordonat luni unui diplomat britanic să părăsească țara, pe fondul unor acuzații grave de spionaj. Serviciul Federal de Securitate (FSB) susține că a descoperit o rețea de informații nedeclarată care opera chiar din interiorul ambasadei Regatului Unit la Moscova.

FSB acuză spionaj economic

Serviciul Federal de Securitate (FSB) a susținut că a descoperit o „prezență neclarată a serviciilor de informații britanice” care opera în cadrul ambasadei Regatului Unit la Moscova. Potrivit FSB, diplomatul, care lucra ca secretar II la ambasadă, a furnizat informații false pentru a obține drept de intrare în Rusia și s-a angajat în activități de culegere de informații. Mai exact, acesta ar fi încercat să obțină date sensibile despre economia Rusiei în timpul unor întâlniri informale, acțiuni considerate o amenințare la adresa securității naționale. Agenția a precizat că a identificat „semne de activități de informații și subversive” legate de oficialul britanic, căruia i s-a cerut să părăsească țara în termen de două săptămâni.

Avertismentul Kremlinului

Iar Ministerul rus de Externe a transmis un avertisment cât se poate de clar. Într-o declarație oficială, ministerul a precizat că „nu va tolera activitățile ofițerilor de informații britanici nedeclarați pe teritoriul rusesc”.

Mai mult, Moscova a adăugat că „va răspunde în consecință” dacă Londra va lua măsuri similare împotriva diplomaților ruși.

Replica dură a Londrei

Reacția de la Londra nu s-a lăsat așteptată. Și, pe bune, a fost una tăioasă. Ministerul britanic de Externe a calificat acuzațiile Moscovei drept „complet inacceptabile”.

Oficialii britanici au subliniat că nu vor tolera acte de „intimidare care vizează angajații ambasadei și familiile lor din Rusia”. Ba chiar Londra acuză direct Moscova că duce o „campanie de hărțuire din ce în ce mai agresivă și coordonată” împotriva diplomaților, folosind afirmații „răuvoitoare și complet nefondate”.

Un precedent periculos

Numai că nu e prima oară când se întâmplă așa ceva. Expulzarea recentă urmează unui incident similar petrecut în ianuarie, când Rusia a formulat acuzații de spionaj comparabile împotriva unui alt diplomat britanic. Și atunci, ca și acum, Ministerul de Externe al Regatului Unit a respins acuzațiile ca fiind „nefondate”.

Cât de departe va merge acest conflict diplomatic? E drept că lucrurile (și asta o spun toți analiștii) se complică de la o lună la alta, iar acest nou incident nu face decât să adâncească neîncrederea dintre cele două puteri.