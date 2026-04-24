Tensiunile de la vârful Guvernului dintre PNL și PSD încep să se propage cu viteză în administrațiile locale, acolo unde liderii celor două partide sunt forțați să colaboreze după alegerile din 2024. În urma scrutinului, PSD a obținut șefia a 25 de consilii județene, în timp ce PNL a câștigat 10, creând majorități fragile și alianțe incomode în toată țara.

Capitala, un butoi cu pulbere

Un prim exemplu de conlucrare forțată este în zona București-Ilfov. Aici, primarul liberal Ciprian Ciucu trebuie să lucreze cu primari social-democrați precum Daniel Băluță și Rareș Hopincă. În mod surprinzător, Robert Negoiță (PSD) s-a declarat susținător al reformelor lui Ilie Bolojan, o figură centrală în disputele interne din PNL. Negoiță a transmis public un mesaj de susținere.

„Am senzaţia că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat nişte lucruri, am înţeles că există şanse să fie puţină curăţenie şi în societăţile astea de stat care generează pierderi în fiecare an şi si toate colcăie de clientelă politică şi aşa mai departe. Cred că ar merita puţină susţinere măcar pentru chestiunea asta, să le facă p-astea, să rezolve cu reformele„, a afirmat Robert Negoiţă într-o postare pe Facebook.

Dar nu toată lumea e la fel de împăciuitoare. Președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, îi cere premierului să se așeze din nou la masă cu PSD. E drept că are și un motiv pragmatic, alianţa PSD-PNL deținând 57,6% din voturile pentru CJ Ilfov, unde liberalul a câștigat un nou mandat.

Campania care a pus paie pe foc

O campanie recentă a PSD, sub sloganul „Până aici! Ajunge”, a turnat gaz peste focul mocnit din teritoriu, stârnind reacții dure din partea partenerilor de alianțe locale din PNL, USR sau UDMR. Filiala PSD Maramureș, condusă de Gabriel Zetea, a justificat acțiunea printr-un comunicat tăios.

„PSD Maramureș s-a întrunit astăzi, la Sala Millenium din Baia Mare. De ce această decizie? Pentru că realitatea din România nu mai poate fi ignorată: economia este în cădere, cu riscuri de recesiune, inflația și costurile au crescut, investițiile scad, firmele se închid ,nivelul de trai este afectat, în special pentru tineri, pensionari și categoriile vulnerabile. În același timp: se iau bani de la mame, se pun presiuni pe pensionari și persoane vulnerabile, se iau decizii fără dialog real în coaliție”, a scris Gabriel Zetea.

Fără susținerea PSD, mulți lideri PNL se vor afla în situația de a renegocia majorități fragile în consiliile locale. Și invers.

Frica de șeful de partid

Până la urmă, cum funcționează lucrurile astea pe bune? Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a dezvăluit mecanismul din spatele acestor campanii și decizii. El a afirmat că modul de organizare a forțat mâna aleșilor locali, menționând că a vorbit cu primari de comune care i-au spus că nu le convine că se ştie la partid IP-ul şi, implicit, identitatea celui care votează sau se exprimă.

Întrebat de ce le este teamă, răspunsul lui Constantin Toma a fost direct și a expus un adevăr dur al politicii românești.

„Pentru orice funcţie, trebuie să primeşti un acord de la şeful de partid şi de la şefii de partid de la Bucureşti”.

Ce se întâmplă cu proiectele mari

Dincolo de luptele politice, marea întrebare este ce se va întâmpla cu proiectele de infrastructură, spitalele noi sau respectarea jaloanelor din PNRR. Certurile dintre PNL și PSD ar putea bloca sau amâna contracte și finanțări esențiale. Pe acest subiect a intervenit și primarul Iașiului, Mihai Chirica (fost membru PSD, actual PNL), cu un apel la responsabilitate.

„România traversează un moment de răscruce, iar responsabilitatea pe care PSD și PNL o au în fața cetățenilor este uriașă. Indiferent de doctrine, aceste două partide au datoria morală și politică de a guverna eficient pentru a depăși criza economică și socială care ne apasă. Din păcate, vedem cum în ultima perioadă spațiul public a devenit scena unui dialog agresiv, marcat de termeni duri și replici tăioase”, a postat acesta pe Facebook.

Iar o oarecare asigurare vine de la Nicușor Dan, care a declarat pe 20 aprilie că pe marile proiecte cele două partide sunt în consens. „Mai avem încă foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că până la finalul lunii august terminăm totul cu bine, de la proiecte mari de infrastructură şi spitale la reforme complicate, dar mult aşteptate în energie, salarizare publică, justiţie, guvernanţă corporativă şi altele”, a anunţat preşedintele într-o postare pe Facebook.