Ordinul care scumpește călătoriile cu metroul a fost semnat de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, chiar în ultimele sale zile de mandat. De la 1 mai, prețul unei călătorii va crește de la 5 la 7 lei, în timp ce abonamentul lunar va ajunge la 140 de lei, față de 100 de lei în prezent. Fostul oficial a oferit o explicație surprinzătoare pentru decizia luată fix înainte de a părăsi funcția (o decizie luată după ce social-democrații și-au retras miniștrii din Guvern).

Ghinion, cum ar spune un clasic

Întrebat de ce a semnat un ordin cu un asemenea impact chiar pe final de mandat, Ciprian Șerban a dat un răspuns care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. El a invocat, ghinionul.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă. Ghinionul meu, că e pe finalul meu de mandat”, a afirmat fostul ministru.

Dar a fost, pe bune, doar ghinion?

Acel ordin trebuia semnat

Dincolo de explicația inițială, fostul oficial PSD susține că documentul nu mai putea fi amânat pentru succesorul său, deoarece parcursese deja toți pașii legali în minister. „Acel ordin a ajuns la mapă… trebuia semnat, l-am semnat pur şi simplu”, a explicat Șerban. Iar majorarea tarifelor nu este o noutate, fiind discutată încă din anul precedent.

Mai mult, se pare că scumpirea era o condiție esențială pentru avizarea bugetului Metrorex, fiind o măsură prevăzută în planul de redresare al companiei de transport subteran.

Subfinanțare cronică și cheltuieli suspecte

Fostul ministru a adus în discuție și problemele financiare vechi ale Metrorex. Compania se confruntă cu o subfinanțare cronică, o situație agravată de creșterea galopantă a costurilor la energie. Potrivit lui Șerban, soluția ar fi fost la îndemâna statului, numai că nu s-a aplicat niciodată corect. „Totul se putea rezolva cu subvenţie de la stat, dar subvenţiile de la stat nu au fost niciodată la nivelul nevoilor companiei”, a subliniat parlamentarul.

Și totuși, în ciuda subfinanțării, același ministru a anunțat trimiterea Corpului de Control la Metrorex. Motivul? Verificarea unor posibile „cheltuieli nejustificate”. Cum vine asta, o companie săracă, dar care cheltuie bani fără justificare?

Cert e că ordinul privind noile tarife a fost deja publicat în Monitorul Oficial. De la 1 mai, bucureștenii și toți cei care folosesc metroul vor plăti 7 lei pentru o călătorie și 140 de lei pentru un abonament lunar.