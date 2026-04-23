Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, aruncă în aer scena politică cu o serie de acuzații extrem de grave la adresa premierului Ilie Bolojan și a vicepremierului Oana Gheorghiu. Peiu susține că aceștia pregătesc vânzarea netransparentă a unor pachete de acțiuni deținute de stat la companii strategice, în valoare de până la 10 miliarde de lei, ocolind complet Bursa de Valori și provocând o pagubă uriașă bugetului.

„Cea mai neruşinată escrocherie de după 1990”

Tonul acuzațiilor este fără precedent. Senatorul AUR vorbește despre o manevră pusă la cale sub paravanul crizei politice, vizând companii precum Hidroelectrica și Romgaz. Iar planul, spune el, este cât se poate de ticălos.

„Sub acoperirea crizei politice, duetul Oana Gheorghiu-Ilie Bolojan pune la cale cea mai neruşinată escrocherie de după 1990: vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de stat, în cel mai ticălos mod cu putinţă. Mai exact, guvernul vrea să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei hoţeşte, excluzând chiar şi Bursa de Valori. Până la 10% din Hidroelectrica şi până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanţii, făcând cadou aceste acţiuni unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi”, susţine senatorul AUR.

Cum funcționează mecanismul acuzat

Dar cum anume s-ar derula această operațiune? Petrișor Peiu explică faptul că totul s-ar face printr-un mecanism denumit plasare accelerată privată, cunoscut în documentele guvernamentale sub abrevierea ABB (accelerated book building). în loc de o vânzare transparentă pe bursă, unde oricine poate cumpăra, Guvernul ar alege pe sprânceană câțiva cumpărători.

Lucrurile stau, așadar, puțin diferit față de o tranzacție normală.

”În ce constă escrocheria: în loc să vândă în mod transparent, la bursă, aceste acţiuni, guvernul vrea să facă următorul lucru- să selecteze doar un grup de fonduri de investiţii, alese din pixul Oanei Gheorghiu, cărora sa le vândă acţiunile la un preţ mult mai mic decât cel de piaţă”, susţine Peiu.

O gaură de 1 miliard de lei

Dincolo de vorbe, senatorul vine și cu cifre concrete pentru a-și susține acuzațiile. El prezintă un calcul simplu, bazat pe diferența dintre prețul actual de la bursă și prețul la care, susține el, Guvernul ar urma să vândă acțiunile. De exemplu, o acțiune Hidroelectrica, cotată la 153,2 lei, ar putea fi vândută cu 140 de lei, în timp ce una Romgaz, de la 12,44 lei, ar ajunge la 11 lei.

V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta la scară mare? Hai să vedem.

”Asta înseamnă cam 45 de milioane de acţiuni Hidroelectrica la care statul ar pierde vreo 600 de milioane de lei şi vreo 270 de milioane de acţiuni Romgaz la care statul ar pierde aproape 400 de milioane de lei. Deci cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei doar din două companii”, afirmă senatorul AUR.

„Sabotori ai economiei naţionale”

Impactul unei astfel de decizii ar fi devastator, consideră Petrișor Peiu. El afirmă că populația României ar fi exclusă de la posibilitatea de a cumpăra, valoarea companiilor ar scădea, iar în cazul Romgaz, statul ar coborî sub pragul strategic de deținere de două treimi. Acuzațiile culminează cu o solicitare directă către instituțiile de forță ale statului.

”Şi diminuează şi valoarea companiilor deţinute de stat. Mai mult, în cazul Romgaz, statul va coborî sub pragul de deţinere de două treimi. Prin acest demers ticălos, Oana Gheorghiu şi Ilie Bolojan devin adevăraţi sabotori ai economiei naţionale şi justifica reintroducerea infracţiunii de subminare a economiei în Codul Penal. Aşteptăm, de la nenumăratele parchete si servicii de informaţii din ţară şi un alt răspuns: există şi un avantaj personal al celor doi din miliardul de lei scos din economie?”, conchide Petrişor Peiu.