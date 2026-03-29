Un scandal de proporții zguduie scena politică suveranistă. TikTokerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, lansează acuzații extrem de grave la adresa senatorului Ninel Peia și a patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru. Miza ar fi retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei, o mișcare care ar fi fost negociată pentru suma de 200.000 de euro. Peia respinge totul, numind afirmațiile „o poveste de ficțiune”.

Acuzații de șpagă și amenințări

Totul a pornit de la o serie de declarații făcute de Makaveli pe TikTok. Acesta susține că i-ar fi înmânat personal o sumă considerabilă senatorului pentru a strânge semnăturile necesare candidaturii. „30.000 am dat eu din mâna mea pe data de 21 noiembrie, la mine la bloc, de față cu Adiță și cu camerele de la bloc. Nu recunoaște nicio problemă că ia poliția camerele, că e partea lui. Euro. Euro”, a afirmat Makaveli.

Iar lucrurile nu se opresc aici. TikTokerul descrie o întâlnire tensionată la sediul lui Maricel Păcuraru, unde ar fi fost prezent și un individ prezentat drept angajat SRI. „Când m-au băgat în birou era Ninel, Păcuraru (n.red. – Maricel Păcuraru), pe Budișteanu. În birou la Păcuraru, sus în dreapta. Și e un băiat, Florin, ziceau ei de la SRI. Nu știu dacă e de la SRI sau nu e, că n-am stat să-l legitimez. Așa ziceau ei, care avea și tocul de la pistol scos”, a relatat Zidaru.

Trei ani la TV pentru o retragere

Potrivit lui Makaveli, retragerea sa din competiția electorală în favoarea Ancăi Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, nu a fost deloc voluntară. El susține că a fost amenințat direct de Ninel Peia, care și-ar fi negociat propriul beneficiu în schimbul acestei mișcări. „Ca să mă retrag, mi-a zis Ninel, bă, dacă nu te retragi, să fim toți! Te dau afară de peste tot și vezi că a ieșit dosarul ăla, înțelegi? Și Păcuraru a negociat cu Ninel să îl lase pe Ninel să apară 3 ani de zile la Realitatea. Da. Că până să mă retrag eu, nu l-ați văzut niciunu pe Ninel Peia la Realitatea că nu-l primeau nici la ușă? Ninel Peia și-a negociat să apară la Realitatea trei ani de zile. Dacă mă face pe mine să mă retrag”, a susținut Makaveli. Asta în condițiile în care, înainte de retragere, sondajele de opinie îl creditau cu 5% din intențiile de vot.

Semnături false și bani lipsă

Dincolo de amenințări, în joc ar fi fost o sumă uriașă. „În fine, mi-a spart el capul și două sute de mii de euro s-au plătit. Da, din care eu nu știu dacă am luat și eu salariul pe două luni, 10.000. 30.000 mi i-a luat Ninel și restul, mii de la Păcuraru, când o venit mama din groapă”, a mai spus el. Makaveli se declară dispus să meargă mai departe: „Sunt dispus să depun mărturie, da, ți-am dat 30.000 din șpaga. Tu, Maricel, ai să-mi dai 134.000”.

O altă acuzație gravă vizează chiar legalitatea candidaturii sale. Zidaru afirmă că a aflat ulterior că semnăturile depuse ar fi fost falsificate. „Vezi cum faci cu semnăturile alea de le-ai falsificat, că dacă știam nu mai îmi depuneam candidatura. Dar am aflat după că era bază de date, nu știu că nu am mai fost în politică să știu ce-s alea baze de date”, a spus el, adăugând că „Simion e o victimă, vai de capul lui Simion”.

Replica lui Peia L-am cules de pe stradă

Numai că senatorul Ninel Peia are o cu totul altă poveste. Acesta prezintă o versiune diametral opusă, în care el este cel care l-a ajutat pe un tânăr aflat la ananghie. „Vin în fața dumneavoastră cu sufletul deschis, nu doar ca senator, ci ca un om care crede cu tărie în iertare și în a doua șansă. Pe acest tânăr, Alexandru Zidaru, pe care mulți îl știți acum sub masca de Makaveli, eu l-am cules de pe stradă. Era un om haituit de presă, de justiție, aflat la marginea societății, un suflet pierdut”, a transmis Peia.

Senatorul continuă portretul, explicând de ce nu l-a putut angaja pe o poziție mai înaltă. „L-am hrănit și i-am oferit demnitate atunci când nimeni nu îi dădea nicio speranță. Am vrut să-l integrez, să-i arăt că există o cale prin muncă. Dar m-am lovit de o realitate tristă, acest băiat are doar 8 clase. Legea este clară și nu mi-a permis să-l angajez consilier, oricât de mult visa el la această titulatură. Pentru a-l ajuta să aibă o pâine, l-am angajat ca și curier la cabinetul meu de senator. Mai mult, i-am pus la dispoziție avocați care să-i curețe cazierul pătat de greșelile tinereții. I-am șters trecutul, sperând că îi ofer un viitor”, a mai spus acesta.

Un contract legal, nu o șpagă

Dar cum rămâne cu retragerea din cursă? A fost o decizie personală a lui Zidaru, susține senatorul, motivată de teama de a nu fi etichetat drept trădător. „Când a început febra politică, el a fost cel care s-a speriat de miza uriașă. Mi-a spus clar, domnule senator, dacă nu mă retrag și nu susțin tabăra suveranistă, suveraniștii mă vor numi trădător! Retragerea lui a fost un act de supraviețuire pentru propria imagine, nu rezultatul vreunei presiuni”, explică Peia.

E drept că, ulterior, Makaveli a ajuns să lucreze la Realitatea Plus. Senatorul spune că totul a fost perfect legal. „Tot el mi-a cerut un loc de muncă unde să câștige mai bine, dar cu 8 clase, singura ușă deschisă a fost în lumea media. Domnul Maricel Păcuraru i-a întins o mână, oferindu-i un contract perfect legal la Realitatea, tratându-l cu un respect pe care puțini l-ar fi oferit. Mai mult, prin acest contract perfect legal la Realitatea, el a încasat un salariu oficial pentru emisiunile făcute, prin bancă, fiind foarte ușor de urmărit traseul fiecărui leu. Este o dovadă clară că acele sume fanteziste pe care le invocă acum nu sunt decât invenții.”

În privința semnăturilor, Peia este la fel de categoric. Acesta neagă orice fals și susține că tot procesul a fost transparent. „Sunt 100% autentice! Alexandru Zidaru a strâns acele semnături în stradă, alături de zeci de susținători entuziaști, iar acest lucru poate fi dovedit oricând cu probe video incontestabile. Am fost acolo, am văzut efortul acelor oameni și nu voi permite nimănui să calomnieze munca sinceră a unor patrioți care au crezut într-o schimbare”, a încheiat senatorul.