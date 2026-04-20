O fotografie care arată un soldat israelian distrugând cu un baros o statuie a lui Iisus în Liban a inflamat rețelele sociale și a declanșat un conflict diplomatic neașteptat între Israel și Polonia. Deși oficialii israelieni, inclusiv premierul Netanyahu, s-au grăbit să prezinte scuze, răspunsul Varșoviei a fost tranșant, ducând la un schimb dur de replici.

Scuze oficiale de la Tel Aviv

Reacția inițială a Israelului a fost una de condamnare fermă a gestului. Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a cerut scuze luni „fiecărui creștin” pentru incident. Si premierul Benjamin Netanyahu s-a declarat „uimit și întristat” de imaginile apărute în spațiul public.

Reacția dură a Poloniei

Numai că scuzele nu par să fi fost de ajuns pentru Varșovia. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a cerut ca soldatul în cauză să fie „pedepsit” și ca „ar trebui trase învățăminte” în legătură cu pregătirea armatei. Dar politicianul de centru-dreapta nu s-a oprit aici. El a adăugat pe platforma X: „Soldații IDF recunosc ei înșiși crime de război. Ei au ucis nu doar civili palestinieni, ci chiar și propriii ostatici.”

Schimb de replici la nivel înalt

Replica nu a întârziat să apară.

Gideon Sa’ar i-a răspuns tăios omologului său polonez, tot pe X. „Ceea ce ați scris reflectă ignoranță și o profundă lipsă de înțelegere”, a transmis oficialul israelian. În apărarea forțelor armate, Sa’ar a insistat că IDF este o „armată profesionistă și etică” și a adăugat că „nu există nicio armată occidentală care să lupte împotriva terorismului cu mai multă precizie sau pe baza unor informații mai bune decât IDF.” Cum vine asta, o scuză urmată de un atac direct? Se pare că da.

Ancheta și condamnarea Vaticanului

Dincolo de schimburile de replici, Ministerul israelian de Externe a confirmat că a finalizat o investigație inițială a incidentului. S-a promis că vor fi luate „măsuri corespunzătoare” împotriva „celor implicați” și că statuia va fi restaurată și adusă la locația sa originală. E drept că gestul a stârnit reacții și în lumea creștină. Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Ierusalimului, a condamnat imaginile, numindu-le „un afront grav la adresa credinței creștine” și a cerut „acțiuni disciplinare” împotriva autorului.

Un context european tot mai tensionat

Acest incident (care la prima vedere pare izolat) se petrece pe fondul unor tensiuni tot mai mari între Israel și Uniunea Europeană. Chiar și aliați tradiționali ai Israelului încep să exprime critici. Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat „profund îngrijorat de evoluțiile din teritoriile palestiniene”, pe fondul rapoartelor privind o creștere a violenței coloniștilor împotriva palestinienilor din Cisiordania. Iar săptămâna trecută, Italia a mers chiar mai departe și a suspendat un acord de apărare și tehnologie cu Israelul, „având în vedere situația actuală” din Orientul Mijlociu.