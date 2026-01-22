Tensiunile explodează în Coaliție. PSD lansează un atac direct, fără precedent, la adresa premierului Ilie Bolojan. Acuzația? „Scamatorii cu deficitul”. Replica de la Guvern a venit rapid, dar a evitat o confruntare directă, alegând în schimb să listeze o serie de reușite economice.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, respinge ferm ideea. Executivul nu minte. Ea a subliniat, citând HotNews, că la preluarea mandatului România se afla în pragul unui colaps financiar. O situație care, insistă Dogioiu, a fost între timp complet redresată.

Tunurile din PSD: „A sacrificat oameni, a mințit”

Totul a pornit de la Sorin Grindeanu. La Antena 3 CNN, liderul PSD a pus la îndoială cifrele oficiale, sugerând că românii ar fi fost „victimele unei scamatorii în legătură cu deficitul”. Afirmația a deschis cutia Pandorei. A intrat imediat în scenă fostul premier Marcel Ciolacu, cu un atac mult mai tăios, acuzându-l direct pe premierul Bolojan că „a sacrificat oameni, a mințit instituții și a manipulat cifre”. Seria a fost închisă de Adrian Câciu, fostul șef de la Fonduri Europene, care a adus în discuție „scamatoria deficitului pe cash din 2025”. Trei atacuri coordonate, unul după altul. Coincidență? Greu de crezut.

Replica de la Palatul Victoria: Ocolirea elegantă a conflictului

Răspunsul de la Palatul Victoria a venit joi, după ședința de guvern, prin aceeași Ioana Dogioiu. Ea a ocolit elegant conflictul. Nu a rostit numele PSD, nu a comentat atacurile partenerilor. A prezentat, în schimb, o altă poveste. „Ce pot să vă spun independent de orice atac, absolut independent de orice atac, nu ca o replică, ci ca un fapt, este că la începutul acestui mandat, al acestui Guvern, România era în, practic, iminența de a fi degradată la junk de agențiile de rating și în situația de a-i fi suspendate fondurile europene”, a explicat purtătoarea de cuvânt. Strategia e limpede. Fapte, nu vorbe. Dogioiu a încheiat menționând că mandatul se termină cu PNRR „repus pe roate” și cu încrederea piețelor financiare restabilită, ceea ce a generat dobânzi mai mici pentru împrumuturile statului.

„Guvernul României nu minte.” O declarație de principiu

Jurnaliștii au presat-o. Minte sau nu Guvernul? Răspunsul a fost scurt și de principiu.

„În mod sigur Guvernul României și premierul României nu mint. Asta v-o spun de principiu pentru orice. Nu se minte”, a declarat Dogioiu.

Un răspuns ferm. Gândit să închidă orice speculație, dar fără a intra în detaliile tehnice ale bugetului contestat de PSD. Practic, Guvernul a refuzat dialogul pe acuzații, mizând totul pe o declarație de integritate.

Miza reală din spatele cifrelor

Ironia sorții… partenerii de la putere se ceartă pe cifre pe care, teoretic, le-au aprobat împreună. Miza pare pur politică, mai ales în contextul unui an electoral care se anunță infernal. Apărarea Guvernului se bazează pe un singur fapt: deficitul bugetat pentru 2025 a fost sub ținta de 8,4% agreată cu Comisia Europeană. Pentru Executiv, asta înseamnă performanță. Pentru PSD, o manipulare. Bătălia finală se dă pe percepția publică. Cine spune, de fapt, adevărul despre banii țării?

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