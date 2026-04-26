Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a aruncat în aer scena politică, anunțând declanșarea unei ofensive în Senat pentru a opri planurile Guvernului de a vinde acțiuni la companiile de stat profitabile. Social-democrații acuză o lipsă totală de transparență și un plan ascuns de înstrăinare a activelor strategice.

Ofensiva anti-Bolojan începe în Senat

Tonul a fost dat chiar de Daniel Zamfir, care a numit inițiativa guvernamentală „taifunul Bolojan”, referindu-se la premierul Ilie Bolojan. Acțiunea social-democraților este programată să înceapă imediat în camera superioară a Parlamentului. Iar miza este uriașă.

„Mâine, la Senat, începem ofensiva pentru apărarea companiilor profitabile ale statului de «taifunul Bolojan»”, a scris Zamfir pe contul său de Facebook.

Acuzații de jaf prin negociere directă

Dar care este, de fapt, marea problemă? Potrivit senatorului PSD, lucrurile stau mult mai grav decât o simplă vânzare de acțiuni. Acesta susține că totul s-ar face pe sub masă, prin proceduri fără listare publică, ocolind bursa și favorizând negocierile directe.

„Marele jaf, pregătit în secret, prevede vânzarea accelerată de acțiuni, metoda ABB, fără LISTARE LA BURSĂ, prin negociere directă! Legea va bloca înstrăinarea, până la 31 decembrie 2027, a acțiunilor statului la companiile profitabile”, a adăugat Zamfir, dezvăluind și soluția pe care o propune partidul său.

Până la urmă, vorbim de o blocare completă a acestor tranzacții pentru următorii ani.

Tensiuni mocnite în coaliție

Această ieșire publică nu este un incident izolat. Tensiunile mocneau deja de ceva vreme. Încă de la începutul săptămânii, PSD a solicitat oficial premierului Ilie Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu să retragă imediat orice inițiativă legislativă legată de vânzarea companiilor strategice.

V-ați fi gândit că un asemenea plan se poate face fără acordul partenerilor?

Numai că social-democrații exact asta reclamă. Într-un comunicat de presă, partidul a criticat dur lipsa de transparență a procesului decizional. Mai mult, ei susțin că nu au existat consultări nici cu partenerii de coaliție (adică ei înșiși), nici măcar cu miniștrii de resort pe care PSD îi are în Guvern înainte ca aceste planuri să fie făcute publice.