Scandal în Partidul Social-Democrat după ce senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din partid. Decizia, motivată de colaborarea social-democraților cu AUR, a stârnit reacții vehemente din partea conducerii, care îi cere acum să renunțe și la mandatul din Parlament.

„O normalizare a fascismului”

Marți, 28 aprilie, senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat că părăsește Partidul Social-Democrat. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ea a criticat dur linia politică a partidului și apropierea de AUR, avertizând asupra pericolelor normalizării partidelor considerate extremiste.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a afirmat senatoarea PSD.

Grindeanu o vrea afară și din Parlament

Iar reacțiile din partid nu au întârziat să apară. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost tranșant, sugerând că demisia din partid ar trebui urmată, logic, de cea din Senat. „Mă gândesc că își dă și din Senat (n.r. demisia) (…) E democrație”, a fost replica scurtă a șefului PSD.

Pe aceeași linie s-a înscris și deputatul Adrian Solomon, reprezentantul filialei PSD Vaslui, pe listele căreia Stoiciu a obținut mandatul. Acesta a cerut public demisia senatoarei, argumentând că locul aparține, de fapt, partidului. „Am aflat, de pe Facebook, că doamna Victoria Stoiciu are principii și linii roșii peste care nu poate trece! Atunci, să nu uite că a fost aleasă pe LISTA PSD în județul Vaslui! asa ca ocupă un loc pe care cetățenii vasluieni au votat un membru PSD! În acest caz nu poate fi decât o soluție pentru ca distinsa doamnă să rămână cu onoarea neștirbită: DEMISIA din Senat”, a transmis Solomon într-un mesaj postat pe Facebook.

mandatul îi este cerut înapoi.

Răspunsul senatoarei: „Rămân independentă”

Dar ce are de gând să facă senatoarea? Ei bine, lucrurile nu stau deloc așa cum și-ar dori foștii ei colegi. Victoria Stoiciu a respins ferm solicitările venite din partea conducerii PSD.

Ea a declarat că va continua să își exercite mandatul ca senator independent, susținând că, până la urmă, este singura care mai apără valorile social-democrate autentice în Parlamentul României. „România are nevoie de social-democrație și eu am rămas singura social-democrată asumată. Rămân independentă. Pe viitor vedem. România are nevoie de un pol de stânga, social-democrat autentic și voi apăra aceste poziții din postura de independent”, a declarat Victoria Stoiciu pentru Digi24.