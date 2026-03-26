Senatul României a respins o inițiativă legislativă crucială pentru recunoașterea epuizării profesionale, cunoscută drept burnout. Doar 15 senatori au votat în favoarea proiectului, în timp ce 37 au fost împotrivă și nu mai puțin de 51 s-au abținut, majoritatea din partidele aflate la guvernare.

Votul din Senat, o abținere în masă

Votul a fost, pe bune, decisiv. Cei 51 de senatori care s-au abținut fac parte din partidele aflate la guvernare: PNL, PSD și UDMR. Iar asta deși inițiativa legislativă aparține chiar colegilor de la USR. Împotrivă au votat senatorii AUR, PACE-Întâi România și grupul neafiliaților. Cele 15 voturi favorabile au venit de la USR, cu o singură excepție notabilă din partea PSD, senatoarea Victoria Stoiciu.

Ce prevedea proiectul respins

Hai să vedem ce anume au respins senatorii. Proiectul de lege introducea beneficii extrasalariale și zile libere ce puteau fi acordate fără justificare medicală. Mai mult, permitea angajatorilor să faciliteze accesul la ședințe de consiliere psihologică, suportând parțial sau integral costurile. Dar poate cele mai importante erau obligațiile introduse pentru companiile cu peste 50 de salariați.

Acestea ar fi trebuit:

„a) să elaboreze anual un plan de prevenire a epuizării profesionale, adaptat specificului activității, cu consultarea reprezentanților salariaților sau, după caz, a organizațiilor sindicale.”

„b) să efectueze anual o evaluare internă specifică a riscurilor psihosociale, utilizând instrumente recomandate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, elaborate cu consultarea Colegiului Psihologilor din România;”

„c) să instituie un mecanism intern confidențial și accesibil pentru sesizarea riscurilor și situațiilor de epuizare profesională, fără consecințe negative pentru salariații care îl utilizează”.

Cum stau lucrurile în Europa

V-ați întrebat vreodată de ce în alte țări se poate, iar la noi nu? Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște epuizarea profesională ca fenomen legat exclusiv de muncă. Ba chiar Parlamentul European a adoptat în 2023 o rezoluție prin care cere Comisiei revizuirea listei bolilor profesionale pentru a include și burnout-ul.

Responsabilitatea rămâne însă la nivelul fiecărui stat.

Și unele state chiar au acționat. Letonia și Suedia recunosc burnout-ul ca boală profesională (în Suedia sub denumirea de „Exhaustion Disorder”), angajații putând beneficia de finanțare publică pentru tratament. În Olanda, deși nu e un diagnostic distinct, este tratat ca „overstrain” și obligă angajatorii la reintegrarea pe piața muncii. În plus, țări precum Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Italia sau Grecia au introdus deja dreptul la deconectare, care limitează comunicarea în afara orelor de program.

Ce urmează pentru legea burnout

Inițiativa respinsă de Senat nu moare aici. Ea ajunge la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Numai că în partidele care formează majoritatea parlamentară nu există o decizie de adoptare.