Miercuri a fost zi de foc pentru Federaţia Sănătatea din România. Motivul? Intențiile Guvernului de a reduce cu 10% veniturile personalului medical, administrativ și tehnic de suport din sistemul sanitar au scos oamenii din sărite. Sunt realmente indignați, considerând măsura un atac direct la demnitatea lor. Informația, aflăm de la News, a picat ca un trăsnet.

Revoltă maximă

Reprezentanții federației nu s-au mai putut abține. Spun că această propunere nu e doar o greșeală economică, ci și o palmă peste obrazul celor care se chinuie să țină sistemul de sănătate pe picioare, în condiții grele și cu riscuri mari pentru propria sănătate. „În timp ce criza de personal se adânceşte cu fiecare zi ce trece, ducând la suprasolicitarea şi încărcarea cu tot mai multe sarcini a personalului din sistem, iar inflaţia erodează zilnic puterea de cumpărare, astăzi tocmai ce s-a comunicat oficial rata inflaţiei pentru anul 2025 comunicată astăzi şi care a erodat cu 9,7% puterea de cumpărare a noastră a tuturor”, au transmis ei, cu amărăciune.

Guvernanții, la zid

Sindicaliștii nu se maiCode completion models: feresc să spună lucrurilor pe nume, gata cu ocolişurile! „Guvernanţii îşi fac un titlu de glorie în a anunţa tăieri de venituri de la bugetarii mulţi, graşi, şi ineficienţi şi cum, ei politicienii, lucrează pentru a propăşi providenţial deficitul bugetar creat, ghici de cine?”, se întreabă retoric cei din Federația Sănătatea. Practic, spun ei, decidenții politici aleg să „echilibreze” bugetul prin creşteri agresive de impozite, taxe şi tăieri salariale aplicate tocmai celor care muncesc în prima linie. Şi asta nu e tot, pentru că „deja intrăm în noul an cu ciuntirea indemnizaţiei de hrană pentru majoritatea salariaţilor din sănătate”, au mai adăugat sindicaliștii, cu un ton vădit iritat.

Consecințe grave

Federația avertizează că o astfel de măsură va duce la o radicalizare a celor care, naivi, au votat o majoritate politică „incapabilă să guverneze pentru şi în interesul propriilor cetăţeni şi votanţi”. Ei amintesc de experimente eșuate din trecut, când s-au făcut tăieri salariale de 25% și s-a constatat că „tăierea veniturilor propriilor cetăţeni, a dăunat şi mai grav finanţelor ţării”.

Motivele contestației

Sindicaliștii au punctat clar motivele pentru care contestă vehement această măsură. În primul rând, demotivarea continuă a corpului medical și auxiliar medical. „După ani de efort susţinut, personalul medical se confruntă cu o lipsă de recunoaştere a riscurilor asumate”, spun ei. Apoi, scăderea veniturilor va accelera exodul medicilor și asistenților către străinătate. „Se va constata o hemoragie a principalei resurse a unei ţări, iar resursa cea mai de preţ sunt Oamenii!!!!!”, au subliniat ei, cu patos.

Discriminare și impact asupra actului medical

Un alt motiv invocat este discriminarea personalului administrativ și tehnic de suport. „Colegii noştri din aparatul administrativ, tehnic şi de întreţinere (TESA) au venituri care de multe ori abia depăşesc salariul minim. O reducere de 10% îi va împinge pe aceşti profesionişti esenţiali sub pragul sărăciei şi a exodului din sistem”, au explicat ei. Nu în ultimul rând, un personal subplătit și demotivat reprezintă un risc direct la adresa calității îngrijirii pacienților. „Reducerea cheltuielilor de personal nu este o economie, ci o subminare a siguranţei naţionale”, se arată în comunicatul oficial.

Ce vor sindicaliștii

Federaţia Sănătatea din România a transmis că nu poate accepta ca profesioniştii din sănătate să fie transformaţi în țapi ispășitori ai incompetenței celor care se succed la conducerea țării. „O reducere de 10% a veniturilor înseamnă facturi neplătite şi familii afectate pentru mii de angajaţi care nu au greşit cu nimic”, au punctat ei. Sindicaliștii amenință cu „toate pârghiile legale, alături de toată mişcarea sindicală din sănătate, de la pichetări până la greva generală, pentru a bloca această decizie periculoasă şi absurdă”.

Solicitările imediate

Federația are trei solicitări imediate: anularea de urgență a oricărei intenții de reducere a veniturilor în sănătate, deschiderea unui dialog real pentru indexarea salariilor cu rata inflației și recunoașterea importanței personalului medical, administrativ și tehnic de suport. „Guvernaţi pentru oameni, adică pentru poporul căruia odată la patru ani, după alegeri, juraţi că-i veţi servi!”, au conchis ei, cu un ultim avertisment.

Reacția ministrului

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, despre ipoteza unor disponibilizări în sistemul medical, că „ar fi culmea, în condiţiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personalul existent”. El a precizat că s-au făcut economii care le permit să funcţioneze fără tăieri semi-chirurgicale făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe bisturiu.