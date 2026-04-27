Grupul minorităților naționale, format din 17 deputați, ar putea fi cel care înclină balanța la votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Surse politice indică o divizare fără precedent în interiorul grupului condus de Varujan Pambuccian, jumătate fiind de partea premierului, iar cealaltă jumătate de partea PSD, care se pregătește să depună moțiunea.

Tensiuni maxime in grupul minoritatilor

Negocierile politice din ultimele zile au atins un punct critic, iar presiunea se simte cel mai puternic în interiorul grupului parlamentar al minorităților. Unul dintre deputați a descris situația sub protecția anonimatului. „Situația este mai tensionată ca niciodată în interiorul grupului. Sunt voci care spun să nu ne amestecăm în războiul PSD-Bolojan, dar cei mai mulți vor să votăm moțiunea, cu argumentul că oricum va rămâne la guvernare această coaliție din care facem și noi parte”.

grupul este scindat. O tabără formată din 9-10 deputați ar înclina să voteze alături de PSD pentru demiterea guvernului. În schimb, cealaltă parte a grupului l-ar susține pe premierul Ilie Bolojan prin neparticiparea la vot. E drept că, până acum, atât liberalii, cât și social-democrații au purtat discuții intense cu toți cei 17 parlamentari ai minorităților.

Jocul politic la limita

În condițiile în care votul pentru moțiunea de cenzură se anunță extrem de strâns, fiecare vot contează enorm.

Grupul minorităților naționale devine astfel decisiv.

Până la urmă, cum s-a ajuns aici? În mod tradițional, acest grup parlamentar votează mereu alături de putere, punând umărul la instalarea guvernelor, dar evitând, de regulă, să se implice direct în moțiunile de cenzură. Dar de data aceasta, lucrurile stau complet diferit, iar miza pare să fi divizat apele chiar în interiorul formațiunii.

AUR intra in ecuatie. Reactia presedintelui

Contextul este clar. După retragerea de la guvernare, PSD este așteptat să depună o moțiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Ilie Bolojan. Iar calculele hârtiei arată că, pentru ca moțiunea să treacă, este nevoie de voturile celor de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Liderul AUR, George Simion, a și anunțat că formațiunea sa va vota orice moțiune de cenzură și, ba chiar, va depune propria inițiativă în luna mai.

Numai ca acest scenariu se lovește de o poziție fermă venită de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, după summitul UE din Cipru, că nu ar accepta un scenariu în care PNL sau PSD ar propune un guvern minoritar susținut de AUR. Practic, atât PSD, cât și actuala coaliție (formată din Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România) se văd blocate, având nevoie de voturile AUR pentru a-și atinge obiectivele în Parlament.