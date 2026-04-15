AUR rămâne lider detașat în preferințele de vot ale românilor, dar continuă să scadă, ajungând la 37% în aprilie 2026. Scăderea este constantă de la începutul anului. În același timp, PSD și PNL înregistrează creșteri ușoare, conform celor mai recente date culese în perioada 1-7 aprilie.

Clasamentul partidelor în aprilie

Ierarhia politică se menține, însă cu nuanțe importante. Pe primul loc se află AUR, cu 37% din intențiile de vot, în scădere de la 38% în martie și, mai ales, de la 40,9% în ianuarie 2026. La mare distanță, Partidul Social Democrat a urcat la 20,1%, față de 19,2% în luna precedentă. Și Partidul Național Liberal a crescut, ajungând la 15,5%, de la 14,5% în martie.

USR înregistrează și el un avans, fiind cotat cu 12,7% (față de 11,4% în martie). Urmează UDMR cu 4,3%, POT cu 3,6% și SOS România cu 2,8% din opțiuni. Sub pragul de 3% se mai găsesc SENS, cu 2,4%, și candidații independenți, cu 1%.

Votanții mobilizați schimbă ierarhia

Lucrurile stau însă puțin diferit când ne uităm la electoratul care declară că va merge sigur la vot, adică 55,9% din totalul eșantionului.

Aici, AUR adună 38,8% din voturi. Dar surpriza vine pe locurile următoare. PNL urcă pe poziția a doua, cu 16,9%, în timp ce PSD coboară pe trei, cu 16,6%. USR se apropie și el, cu 14,4% din voturile celor deciși să meargă la urne. Cum vine asta? Se pare că unele partide au un electorat mai hotărât.

Explicația specialistului

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, oferă o analiză a acestor cifre, subliniind exact această discrepanță.

„AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidențiale din mai 2025 (37%), pierzând faţă de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În acelaşi timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu faţă de alte măsurători, şi anume creşterea semnificativă a diferenţelor între intenţia de vot a respondenţilor care aleg un partid, respectiv a respondenţilor care aleg un partid şi declară că ar veni sigur la vot (votanţii mobilizaţi). De exemplu, în cazul PSD este o diferenţă de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) şi votanţii mobilizaţi ai PSD (16,6%). Spre comparaţie, PNL, USR şi AUR au alegători mai mobilizați, în timp ce PSD şi UDMR au alegători mai puţin mobilizaţi în acest moment”, a declarat Remus Ștefureac.

Prezența la vot, o mare necunoscută

La întrebarea privind certitudinea participării la vot, pe o scară de la 1 la 10, cifrele arată un optimism serios. Aproape 65% dintre români (mai exact 64,9%) au ales nota 10, indicând că vor merge „sigur da” la vot. La polul opus, 15,8% au ales nota 1, fiind convinși că nu vor participa la alegeri.

Până la urmă, rămâne de văzut câți dintre cei deciși în sondaje vor fi prezenți și la urne. Datele au fost culese prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ la nivel național, cu o eroare maximă admisă de ± 3%.