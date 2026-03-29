Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 33% din voturi, plasându-se pe primul loc în preferințele electoratului. Partidul este urmat de PSD, cu un scor de 24%, și de PNL, care ar aduna 16% din sufragii, conform unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS.

Clasamentul complet al partidelor

Dincolo de primele trei locuri, lupta pentru pragul electoral se anunță strânsă. USR este cotat cu 9% în intențiile de vot, în timp ce UDMR ar obține exact pragul de 5% necesar pentru a intra în Parlament. Iar sub acest prag se situează mai multe formațiuni politice.

S.O.S. România ar strânge 4% din voturi, iar Partidul Oamenilor Tineri (POT) ar fi votat de 3% dintre alegători. Până la urmă, cum arată distribuția completă? Ei bine, categoria „alte partide” adună împreună un procent de 6%, o cifră deloc de neglijat în economia redistribuirii mandatelor.

Pesimism la cote alarmante

Cifrele care descriu starea de spirit a națiunii sunt poate chiar mai șocante decât cele electorale. La întrebarea privind direcția în care se îndreaptă România, răspunsurile sunt tranșante.

Nu mai puțin de 80% dintre cei chestionați au răspuns că lucrurile merg într-o direcție greșită.

Numai ca 17% dintre români mai cred că direcția este una bună. V-ați gândit vreodată ce stă în spatele unei prăpăstii atât de mari între pesimiști și optimiști? E drept că diferența este uriașă și ridică semne de întrebare serioase cu privire la încrederea în actuala clasă politică.

Cum s-a realizat cercetarea

Sondajul a fost realizat în perioada 23 – 27 martie, pe un eșantion considerat reprezentativ la nivel național. Au fost intervievate 1.517 persoane adulte, prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator).

Marja de eroare a studiului este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%. Datele finale au fost ponderate pentru a corespunde structurii populației, în funcție de regiune și mediul de rezidență (urban sau rural).