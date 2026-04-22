Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunță că partidul dorește instalarea rapidă a unui nou Guvern. Confederațiile sindicale susțin necesitatea unei schimbări de viziune economică și revenirea într-o coaliție pro-europeană, în urma discuțiilor de la Palatul Parlamentului.

România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, iar liderii politici și sindicali s-au întâlnit pentru a găsi soluții la problemele actuale. Situația economică a țării a fost principalul subiect al discuțiilor dintre PSD și reprezentanții patronatelor și sindicatelor.

Semnale de alarmă din economie și discuții aprinse

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții patronatelor și ai marilor confederații sindicale pentru a discuta despre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă economia românească. Printre temele abordate s-au numărat inflația ridicată, scăderea producției industriale și pierderea puterii de cumpărare.

„Am discutat astăzi cu patronatele și marile confederații sindicale despre problemele cu care se confruntă mediul de afaceri și angajații din principalele zone economice. Inflația de patru ori peste media europeană, scăderea producției industriale, cel mai mare colaps al puterii de cumpărare a românilor din ultimii 15 ani, 7 luni consecutive de prăbușire a consumului, 54.000 de salariați deveniți șomeri sunt câteva dintre marile dificultăți ce trebuie rezolvate rapid de un Guvern cu adevărat funcțional.”

Aceste probleme pun o presiune tot mai mare pe Guvern pentru a găsi soluții concrete. Mulți români simt direct efectele acestor dificultăți, iar nevoia de măsuri rapide este evidentă.

Discuțiile au evidențiat că un guvern funcțional și stabil este esențial pentru a depăși această perioadă complicată.

Cerințe ferme din partea sindicatelor și patronatelor

În urma discuțiilor, Sorin Grindeanu a transmis poziția clară a PSD: „Le-am transmis, alături de colegii mei, că PSD își dorește ca România să aibă cât mai repede un nou Guvern! Confederațiile sindicale ne-au spus că susțin necesitatea unei schimbări de viziune economică și o nouă formulă prin care să revenim într-o Coaliție pro-europeană, astfel încât să mergem înainte cu proiecte importante și bune pe care le-am început în Energie, Agricultură, Sănătate și în legislația Muncii.”

Obiectivul este continuarea proiectelor importante începute în domenii precum energie, agricultură, sănătate și legislația muncii. Grindeanu a subliniat că aceste proiecte trebuie duse mai departe pentru a aduce rezultate concrete românilor.

Patronatele au atras atenția și asupra proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și riscul de a pierde miliarde de euro dacă nu există consens politic.

Miza fondurilor europene și noi pași pentru firmele din România

Sorin Grindeanu a punctat importanța fondurilor PNRR pentru economia națională și a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative necesare pentru a nu rata acești bani. „Le-am confirmat că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative pentru a nu rata banii din PNRR, vitali pentru economia națională. De aceea, până când demisiile miniștrilor PSD sunt aprobate de președintele țării și apar în Monitorul Oficial, ei își vor duce la îndeplinire toate țintele asumate în aceste proiecte majore.”

El a anunțat și o colaborare cu patronatele pentru sprijinirea antreprenoriatului și a capitalului autohton. „De aceea, cerem transparentizarea urgentă a programului SAFE, deoarece marile companii românești nu au informații despre cum pot accesa acest program, riscând să piardă orice competiție cu firmele străine! Am stabilit să avem în Parlament discuții despre noul Cadru Financiar Multianual și Fondul de Competitivitate, stabilind prioritate națională din creșterea firmelor locale care să devină campioni naționali, nu doar să privim la ascensiunea celor europene.”

Dialogul social, cheia pentru schimbare

Un alt aspect subliniat de Grindeanu a fost lipsa unui dialog social real între Guvern, sindicate și patronate. „Lipsa dialogului social real dintre Guvern-sindicate-patronate a fost reclamată de toți reprezentanții confederațiilor prezente azi la Palatul Parlamentului.”

„De aceea, încercăm să compensăm această situație aberantă și am decis ca seria întâlnirilor cu sindicatele și patronatele să continue cu regularitate lunară.”

Decizii rapide și așteptări mari pentru perioada următoare

Discuțiile de la Palatul Parlamentului au arătat clar că este nevoie de acțiuni rapide pentru a stabiliza economia și a asigura continuitatea proiectelor importante. Cererea PSD pentru un nou Guvern rapid este susținută de sindicate, care doresc o schimbare de viziune economică și revenirea la o coaliție pro-europeană.

În perioada următoare, se așteaptă aprobarea demisiilor miniștrilor PSD de către președinte și publicarea acestora în Monitorul Oficial. Până atunci, miniștrii vor continua să își îndeplinească atribuțiile în proiectele majore.

Formarea unui nou Guvern, susținerea proiectelor din PNRR, dezvoltarea firmelor românești și dialogul social permanent sunt pași considerați esențiali de liderii politici pentru a depăși dificultățile actuale. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile, însă presiunea pentru schimbare și acțiune este mai mare ca oricând.