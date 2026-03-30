Românii vor beneficia în continuare de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la data de 30 iunie. Guvernul urmează să aprobe o ordonanță de urgență pentru prelungirea măsurii, a anunțat Sorin Grindeanu, care a precizat că decizia a fost luată în cadrul Coaliției de guvernare.

„Rațiunea a învins”

Anunțul a fost făcut de Grindeanu pe pagina sa de Facebook, unde a subliniat victoria argumentelor aduse de social-democrați pentru protejarea puterii de cumpărare a cetățenilor. E drept că momentul ales pentru prelungire nu este deloc întâmplător, venind chiar înaintea sărbătorilor pascale.

„Mă bucur că rațiunea a învins! Iar argumentele miniștrilor PSD pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor au fost astăzi ascultate în Coaliție. Astfel, românii vor beneficia în continuare de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie! Guvernul va aproba o ordonanță de urgență de prelungire a măsurii, care este cu atât mai necesară înainte de sărbătorile pascale”, a scris liderul social-democrat.

Discuții și despre prețul carburanților

Numai că agenda PSD nu se oprește la prețurile din magazine. Pe masă se află și planul de reducere a accizei la carburanți, un subiect la fel de sensibil pentru buzunarele românilor. V-ați întrebat cum ar putea funcționa asta, pe bune?

Social-democrații insistă pentru un mecanism care să ducă la o scădere reală a prețurilor la pompă. „Echipa PSD a propus un mecanism flexibil în funcție de evoluția prețurilor de referință. Ceea ce ne dorim este ca acest mecanism să producă o scădere certă a prețurilor și așteptăm ca ministrul Finanțelor să vină rapid cu ultimele calcule, pentru care a cerut din nou, astăzi, un răgaz suplimentar”, a precizat Grindeanu.

Așadar, mingea este acum în terenul Ministerului de Finanțe.

Viitorul depinde de economie

Sorin Grindeanu a subliniat că deciziile actuale sunt strâns legate de contextul economic general, atât intern, cât și internațional. Practic, nimic nu este bătut în cuie pe termen lung.

Evoluția inflației și starea generală a economiei vor dicta pașii următori.

„În funcție de cum evoluează contextul internațional, nivelul inflației și economia, cu siguranță, vor fi necesare și noi decizii. De aceea, voi monitoriza îndeaproape aceste măsuri și efectele lor, iar miniștrii social-democrați și specialiștii PSD vor veni cu noi politici publice”, a mai spus Grindeanu, lăsând deschisă ușa pentru noi intervenții ale statului (dacă situația o va impune).