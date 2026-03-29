Sorin Grindeanu flutură spectrul alegerilor anticipate în România. Liderul PSD a declarat că acest scenariu, deși greu de realizat, rămâne o posibilitate în contextul în care partidul va decide la final de aprilie viitorul său în Guvern, oferind un exemplu surprinzător: Bulgaria.

Un scenariu greu de realizat, dar posibil

„Tot timpul există acest scenariu în momentul în care ai schimbări de Guvern”, a afirmat Grindeanu, aflat la Brăila. E drept că liderul social-democrat a recunoscut imediat că lucrurile stau puțin diferit la noi, iar prevederile constituționale fac un astfel de demers anevoios.

Numai că ideea rămâne pe masă.

„Este mai greu realizabil în România din cauza prevederilor constituționale. Mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate, dar clar, tot timpul este acolo un scenariu care poate să se întâmple. Sigur, cu șanse foarte mici, dar este și acest scenariu”, a completat politicianul.

Lecția bulgară: rating mai bun, instabilitate maximă

Dar de ce aduce Grindeanu în discuție tocmai Bulgaria? Răspunsul este simplu și tăios. „Stabilitatea doar de dragul stabilității, fără prosperitate, nu își are sensul.”

Liderul PSD a punctat că vecinii de la sud, deși au trecut prin nu mai puțin de opt runde de alegeri parlamentare în ultimii ani, stau mai bine la un capitol esențial. Și nu e o laudă pentru ei, ci mai degrabă o critică dură la adresa guvernării actuale. „Am văzut în Bulgaria, de exemplu, în ultimii 3-4 ani, au fost opt sau nouă runde de alegeri anticipate. Ratingul de țară este mai bun decât al României astăzi și nu puteți să îmi spuneți că opt sau nouă runde de alegeri au însemnat stabilitate politică. Stabilitatea politică este bună doar atunci când aduce prosperitate”, a explicat Grindeanu.

Hai să vedem faptele: instabilitatea politică din Bulgaria a dus la organizarea de alegeri în aprilie, iulie și noiembrie 2021, octombrie 2022, aprilie 2023, iunie 2024, octombrie 2024, cu un nou scrutin programat pentru aprilie 2026. Toată această succesiune a fost cauzată de incapacitatea partidelor de a forma majorități stabile.

Cele trei căi ale PSD

Social-democrații urmează să voteze pe 20 aprilie ce cale vor urma, iar Grindeanu a prezentat clar opțiunile luate în calcul de partid.

„Eu am prezentat astăzi trei scenarii posibile: să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în Opoziție sau să existe o reconfigurare în interiorul Coaliției. Nu există alte scenarii”, a declarat Sorin Grindeanu.

O reconfigurare care, la prima vedere, sună a ruptură.

Întrebat ce presupune mai exact această variantă (poate cea mai interesantă dintre cele trei), liderul PSD a lăsat de înțeles că nu e vorba doar de o simplă rocadă. Vizați sunt atât premierul, cât și partenerii de la USR. „Când am spus reconfigurare în cadrul coaliției proeuropene, am avut în vedere nu doar funcția de premier, ci și celelalte componente. Între PSD și USR există o istorie neprietenoasă de zece ani, încă de la înființarea acestora. Sunt lucruri pe care le-am spus în toată această perioadă.”