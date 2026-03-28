Licitația pentru Spitalul Regional Cluj, un proiect strategic estimat la peste 2 miliarde de lei, se află în centrul unui scandal de proporții. O acuzație gravă susține că statul român va plăti cu aproape 300 de milioane de lei mai mult după ce oferta cea mai avantajoasă a fost respinsă pentru o eroare minoră de transcriere. La aproape doi ani de la lansarea procedurii, Curtea de Apel București a respins contestațiile, permițând Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) să semneze contractul cu asocierea CCN Yatırım Holding (Turcia) – Bedamiro (România).

Acuzații de 300 de milioane de lei

Scandalul a fost declanșat de Avram Gal, vicepreședintele PSD Cluj și un cunoscut antreprenor imobiliar. Acesta susține că întreaga procedură sfidează logica și acuză un sistem care a învățat să piardă bani publici fără să își pună întrebări.

„România nu a pierdut doar o licitație. A pierdut aproximativ 300 de milioane de lei din bani publici într-un mod care sfidează orice logică. În cazul Spitalului Regional de Urgență Cluj, oferta cea mai ieftină a fost eliminată pentru o eroare de transcriere de doar 0,87%, în timp ce oferta declarată câștigătoare a trecut fără probleme, deși conținea abateri de zeci de milioane de lei și costuri greu de justificat pentru lucrări esențiale”, a scris Avram Gal pe Facebook.

Politicianul a continuat tirul acuzațiilor, subliniind rapiditatea cu care deciziile au fost schimbate. „După luni de evaluare, decizia inițială a comisiei a fost răsturnată în doar 48 de ore, iar ulterior întregul lanț instituțional a confirmat acest rezultat. Aceeași regulă a fost aplicată diferit, iar consecința este simplă: statul plătește mai mult pentru același proiect. Nu este doar o problemă de bani, ci de sistem. Lipsa de coerență, transparența limitată și deciziile contradictorii arată un mecanism în care nimeni nu răspunde, dar toți decid. PS: Când o greșeală minoră elimină o ofertă mai bună, iar milioane sunt trecute cu vederea, nu mai vorbim despre proceduri. Vorbim despre un sistem care a învățat să piardă bani fără să-și pună întrebări”.

Eroarea de 0,87% care a costat enorm

Hai să vedem, concret, cum s-a ajuns aici. Asocierea Leviatan a avut cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere financiar, fiind cu 292 de milioane de lei mai ieftină decât cea câștigătoare. Într-o licitație unde componenta financiară are o pondere de 80%, acest lucru ar fi trebuit să fie decisiv.

Numai că oferta lor a fost descalificată. Motivul invocat, conform lui Avram Gal, este o eroare de transcriere: în loc de suma corectă de 13.385.236 de lei pentru o anumită lucrare, a fost înscrisă suma de 385.236 de lei. Pe bune? O greșeală care, se pare, era verificabilă obiectiv prin oferta subcontractantului desemnat, Electroplus S.R.L., a dus la eliminarea unei oferte cu aproape 300 de milioane de lei mai bune?

Suspiciuni privind oferta câștigătoare

Iar în timp ce o eroare minoră a dus la descalificare, oferta câștigătoare a celor de la CCN Yatırım Holding ridică, la rândul ei, mari semne de întrebare. De pildă, pentru lucrările de utilități (apă, canalizare, gaz), asocierea turco-română a bugetat o sumă de doar 590.000 de lei. Prin comparație, Leviatan bugetase peste 13 milioane de lei pentru branșamentul electric, iar un alt ofertant, Con-A, alocase peste 16 milioane de lei pentru același tip de lucrări.

Probleme au apărut și la capitolul experiență similară. Oferta Con-A, clasată inițial pe primul loc, a fost declarată inacceptabilă deoarece experiența invocată (construcția Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din Timișoara) nu a fost considerată o unitate de spital, ci doar o parte a uneia. În schimb, experiența CCN cu Campusul Integrat de Sănătate Bilkent din Ankara a fost acceptată.

Mai mult, caietul de sarcini impunea cerințe stricte privind implementarea metodologiei BIM (Building Information Modeling – un sistem digital avansat pentru managementul construcțiilor), condiție impusă de Banca Europeană de Investiții. Analizele tehnice din contestații arată că oferta CCN nu ar conține o metodologie BIM aplicată proiectului, ci doar o enumerare teoretică a cerințelor, în timp ce Con-A ar fi folosit un sistem alternativ, neconform cu cerințele.

Decizii neclare și tăcere instituțională

Curtea de Apel București a respins contestațiile.

Și totuși, motivarea deciziei nu a fost încă făcută publică, lăsând loc speculațiilor privind raționamentul instanței. În tot acest timp, Ministerul Sănătății nu a oferit un punct de vedere, deși a fost solicitat.

Experiența invocată de CCN pentru a câștiga la Cluj, construcția Campusului Integrat de Sănătate Bilkent din Ankara, finalizat în noiembrie 2020, este aceeași pe care o folosește și în licitația pentru Spitalul Regional de Urgență Iași. Acolo, validitatea acesteia la momentul depunerii ofertei este, si, contestată de alte părți din procedură.

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