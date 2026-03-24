Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a confirmat că poartă discuții regulate cu omologii săi din Rusia, Serbia, Israel, Statele Unite și Turcia atât înainte, cât și după reuniunile pe teme de afaceri externe ale Uniunii Europene. Declarația vine în contextul unor acuzații grave privind legăturile strânse ale Budapestei cu Kremlinul.

Justificarea oficialului maghiar

Prezent la un miting electoral luni seara, Szijjártó a abordat direct subiectul, fără ocolișuri. „Vorbesc nu doar cu ministrul rus de externe, ci și cu cel american, turc, israelian, sârb și cu alți parteneri de-ai noștri înainte și după ședințele Consiliului Uniunii Europene,” a afirmat el. Logica sa? Până la urmă, deciziile de la Bruxelles au impact direct asupra relațiilor Ungariei cu state din afara blocului comunitar.

Și a continuat pe un ton aproape didactic. „Situația este că în Uniunea Europeană se iau multe decizii care influențează relațiile și cooperarea Ungariei cu alte țări din afara UE.”

Iar apoi a venit și o definiție personală a diplomației. „Despre asta este politica externă. Poate spun ceva dur, dar diplomația înseamnă să vorbim cu liderii altor țări.”

Acuzații de la Washington și reacția Poloniei

Toată această controversă a fost declanșată de un articol publicat în weekend de Washington Post. Jurnaliștii americani susțin că Budapesta a menținut contacte apropiate cu Kremlinul pe tot parcursul războiului din Ucraina. Ba chiar, Szijjártó ar fi folosit pauzele din timpul ședințelor UE pentru a-și informa omologul rus.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Premierul polonez Donald Tusk a scris pe platforma X că dezvăluirile nu sunt deloc o surpriză. „Avem suspiciunile noastre în legătură cu asta de mult timp,” a comentat Tusk. Cum vine asta, un premier UE care acuză direct un alt stat membru?

Budapesta neagă și contraatacă

Duminică, Szijjártó l-a acuzat pe Donald Tusk de „răspândirea de minciuni și știri false”. Dar nu s-a oprit aici. Ministrul pentru Europa al Ungariei, János Bóka, a negat și el informațiile, catalogându-le drept o manevră electorală.

„Este o știre falsă care este acum răspândită ca o reacție disperată la faptul că Fidesz (partidul premierului ungar Viktor Orbán) câștigă avânt în campania electorală,” a declarat Bóka.

Bruxelles-ul este „extrem de îngrijorat”

La nivelul Comisiei Europene, lucrurile sunt privite cu maximă seriozitate. Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru afaceri externe, a declarat luni că aceste informații sunt „extrem de îngrijorătoare”.

Încrederea este fundamentală.

Hipper a subliniat că încrederea între statele membre și instituțiile blocului comunitar este esențială pentru funcționarea UE. Acum, Comisia așteaptă „clarificări” din partea guvernului de la Budapesta.