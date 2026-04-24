Vicepremierul Tánczos Barna (UDMR) spune că un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR și minorități va fi pus, inevitabil, în fața unei moțiuni de cenzură în perioada interimatului, ceea ce va reprezenta un test important pentru opoziție. Totuși, acesta subliniază că demiterea guvernului prin această procedură este mult mai dificilă decât formarea unei majorități.

Primul pas spre o confruntare politică

În perioada de interimat a guvernului, scena politică se anunță tensionată. Tánczos Barna este sigur că va apărea o moțiune de cenzură, iar acest moment va testa cu adevărat capacitatea opoziției de a schimba actualul Executiv.

Liderul UDMR atrage atenția că strângerea voturilor necesare pentru ca o moțiune de cenzură să treacă este mult mai dificilă decât pare. Un guvern aflat la putere are mai multe instrumente pentru a-și păstra poziția.

Tánczos Barna explică: „În perioada acestui interimat, la un moment dat o să apară cu siguranță o moțiune de cenzură și o să fie primul test pentru opoziție dacă poate să dea jos guvernul minoritar. De obicei este mult mai greu să strângi voturile pentru moțiunea de cenzură ca să treacă, pentru că Guvernul care este în funcție mai are câteva pârghii să mai convingă câțiva parlamentari să nu voteze, din diferite motive, o moțiune de cenzură. Când trebuie să instalezi un guvern, acolo lucrurile se schimbă radical. Acolo trebuie să vină partidele, în principiu cu o susținere formală declarată, să formeze coaliție și de obicei după aceea începe numărarea voturilor care se mai ciugulesc. E complicat.”

În cazul în care se instalează un nou guvern, lucrurile se schimbă complet. Partidele trebuie să își asume public susținerea și să formeze o coaliție stabilă, ceea ce aduce o altă dinamică în Parlament.

De aici începe adevărata luptă pentru voturi. Fiecare parlamentar poate face diferența, iar procesul devine unul plin de incertitudini și negocieri intense.

Planuri care pot schimba calculele din Parlament

Dacă moțiunea de cenzură reușește și guvernul cade, Tánczos Barna are o opinie fermă privind pașii următori. El exclude ca președintele Klaus Iohannis să nominalizeze un reprezentant al PSD sau AUR pentru formarea unui nou cabinet.

PSD a anunțat deja că nu dorește să facă o alianță cu partidul suveranist AUR, ceea ce limitează semnificativ opțiunile pentru o nouă guvernare.

Tánczos Barna spune: „Avem certitudinea că nu o să fie nominalizat nici de la PSD, nici de la AUR, o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR. Cu siguranță. Sunt sigur sută la sută că nici PSD nu dorește o asemenea coaliție în momentul de față. Rămâne varianta unei reașezări a coaliției actuale în acest format de patru – PSD, PNL, USR, UDMR sau rămâne varianta unui guvern minoritar unde cineva, un tehnocrat, un politician, un președinte de partid spune: am certitudinea că partidele mele plus câteva voturi adunate din Parlament pot forma o majoritate.”

În acest context, rămân două variante principale. Prima ar fi refacerea actualei coaliții în aceeași formulă: PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale.

A doua variantă ar putea fi un guvern minoritar, condus de un tehnocrat, un politician cu experiență sau chiar de un președinte de partid care consideră că poate obține o majoritate în Parlament.

Un nume care poate schimba jocul politic

Liderul UDMR a subliniat că acel președinte de partid ar putea fi chiar actualul premier interimar, Ilie Bolojan, președintele PNL. Posibilitatea rămâne deschisă pentru o reașezare a coaliției actuale sau un guvern minoritar susținut de o majoritate adunată din Parlament.

O condiție care complică orice negociere

UDMR și-a exprimat clar poziția în această situație politică. Tánczos Barna a declarat că partidul este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar, dar cu o condiție importantă.

UDMR nu va susține și nu va participa la niciun guvern care ar primi sprijin direct sau indirect de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

UDMR este dispus să fie parte a unui guvern minoritar, cu condiția ca acesta să nu fie susținut de AUR.

Această poziție limitează și mai mult opțiunile pentru formarea unui guvern minoritar. Orice scenariu care implică AUR, chiar și indirect, este exclus din start pentru UDMR.

Poziția UDMR reflectă clar tensiunile politice actuale și trasează linii clare între partide. UDMR nu vede AUR ca pe un partener acceptabil în nicio formulă de guvernare.

Urmează zile de negocieri și decizii dificile

Perioada următoare va fi esențială pentru stabilitatea politică din România. Previziunea lui Tánczos Barna privind o moțiune de cenzură devine tot mai probabilă, iar rezultatul acesteia va influența decisiv direcția politică a țării.

În funcție de succesul sau eșecul moțiunii, se va decide dacă guvernul minoritar va rămâne sau dacă va fi nevoie de o nouă formulă guvernamentală. Refacerea coaliției actuale pare dificilă, mai ales în contextul tensiunilor dintre PNL și USR.

Un nou guvern minoritar, condus de Bolojan sau de altcineva, ar avea nevoie rapidă de susținere parlamentară, lucru greu de obținut în acest moment.

Excluderea clară a unei formule PSD-AUR și condiția impusă de UDMR privind AUR reduc drastic variantele de guvernare. Rămân doar opțiunile centrate pe partidele actuale sau pe o soluție tehnocrată, fiecare depinzând de negocieri intense și de voturi adunate unul câte unul.

Este clar că urmează o perioadă de incertitudine și discuții dificile. Testul pentru opoziție și pentru întreaga clasă politică abia începe, iar răspunsurile vor veni curând, pe măsură ce se clarifică alianțele și strategiile din Parlament.