România trebuie să își construiască planuri pe termen scurt, mediu și lung, într-un context internațional complet imprevizibil. Vicepremierul Tanczos Barna a subliniat, marți seara, că nimeni nu poate anticipa finalul conflictului din Orientul Mijlociu, ale cărui efecte se resimt deja în piața energetică europeană. Măsurile din energie trebuie luate cu prudență maximă, pentru ca impactul asupra bugetului să nu crească.

Prudență maximă pe energie

Pe termen scurt, prioritatea absolută este decizia privind măsurile de stopare a creșterii prețurilor la carburanți, care va fi discutată miercuri. Dar orice decizie trebuie să fie sustenabilă. Vicepremierul insistă că Guvernul nu își poate permite mișcări riscante. „Suntem într-o situație în care, cel puțin pe zona de energie, trebuie să venim cu soluții care să nu afecteze bugetul de stat mai mult decât a făcut-o deja”, a declarat Barna.

Acesta a adăugat că strategia trebuie să fie pe termen lung. „Nu ne putem permite să aruncăm cu banii în stânga și în dreapta fără o strategie clară de recuperare sau de compensare. Din acest motiv, am propus acele variante de la Ministerul Energiei, care vizează o mai bună gestionare a resurselor și, de ce nu, o reducere a risipei în instituțiile publice.”

Negocieri cu America și partenerii europeni

Incertitudinea domină pe toate planurile. „Nu cred că știe cineva pe această planetă când se va termina războiul. Planurile se fac pe termen lung, pe termen scurt, pe termen mediu”, a spus vicepremierul. Pe termen mediu, provocarea este echilibrarea bugetului până la finalul anului, într-un context în care inflația mare reduce consumul, dar, paradoxal, crește artificial încasările la buget.

Iar dacă inflația nu este stăpânită, România va fi obligată să își regândească întregul mix energetic. Va trebui să identifice noi rute și surse de materii prime pentru industriile afectate de sancțiunile impuse Rusiei. Cum vine asta, mai exact? „Avem industrii oprite, capacități oprite din cauza sancțiunilor. Ce facem cu ele? Trebuie negociat cu America, cu partenerii europeni”, a punctat Barna, avertizând că presiunea pe Uniunea Europeană este uriașă.

„Este nedrept să cerem cetățenilor să strângă cureaua”

Tensiunea socială este la cote ridicate, admite oficialul guvernamental. Creșterile de taxe de la începutul anului, modificările fiscale și conflictul extern au creat un cocktail exploziv. „Vin avalanșă peste societatea din România probleme care unele depind de noi, altele sunt independente de noi”, a spus el.

Și totuși, există o speranță. Pachetul de relansare economică (care include ajutoare de stat și credite cu dobândă subvenționată) ar putea aduce „un aer proaspăt în economie”, dacă va fi aprobat curând. Numai că Barna avertizează că nu există soluții magice. „Ar fi neserios să spun acum că mâine, poimâine se rezolvă toate. Trebuie să fim cumpătați, în dialog permanent cu partenerii externi, să găsim soluții și să fim flexibili.”

O declarație tranșantă a vizat direct aparatul de stat. „Este nedrept să cerem cetățenilor să strângă cureaua, în timp ce statul nu face același lucru”, a mai spus vicepremierul.

Bugetul responsabilității și riscul PNRR

Bugetul din acest an este, în viziunea sa, „un buget al responsabilității”, construit pentru a menține deficitul în limitele agreate cu partenerii europeni. Depășirea acestor ținte ar fi, pe bune, un dezastru.

„Chiar dacă există presiuni din toate părțile pentru creșteri salariale sau subvenții suplimentare, trebuie să menținem deficitul în limitele agreate cu partenerii noștri europeni. Altfel, riscăm să pierdem fondurile din PNRR, ceea ce ar fi un dezastru pentru proiectele de infrastructură aflate în derulare”, a avertizat Tanczos Barna. Acesta speră ca votul din Parlament să reflecte responsabilitate, nu populism electoral.

Potrivit vicepremierului, sondajele recente arată clar că „oamenii s-au săturat de ceartă și blocaje” și vor rezultate. Adoptarea bugetului este prioritatea zero, altfel investițiile și activitatea primăriilor riscă să fie blocate. „Primarii au nevoie de predictibilitate pentru a-și face planurile pe anul acesta”, a punctat el. Deși a recunoscut că există divergențe în coaliție, Barna a insistat că România nu își poate permite instabilitate politică în contextul regional actual.