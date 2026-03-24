UDMR nu are nicio intenție să părăsească actuala coaliție de guvernare, a declarat tranșant vicepremierul Tanczos Barna, marți, la Digi24. Acesta a respins ferm speculațiile privind o eventuală retragere, subliniind că partidul său rămâne angajat în menținerea stabilității politice, mai ales în contextul tensiunilor internaționale.

O decizie fermă, nu o amenințare

Tanczos Barna a ținut să clarifice modul în care UDMR ar acționa dacă ar lua o astfel de decizie radicală. Lucrurile nu stau deloc așa cum se speculează în spațiul public.

„Noi când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit. Punct. (…) Nu suntem într-o asemenea situație”, a afirmat vicepremierul. El a amintit că UDMR a mai părăsit coaliții în trecut, fie din proprie inițiativă, fie în urma unor presiuni politice, deci știe exact cum se procedează.

Dialog și compromis în coaliție

În loc de amenințări cu plecarea, strategia actuală a formațiunii este complet diferită. Se pune accent pe negociere și pe găsirea de soluții comune.

„Astăzi UDMR caută compromis, caută dialog cu partenerii”, a spus Barna. Iar pentru a-și susține afirmația, a oferit exemplul recent al negocierilor pentru buget, unde UDMR ar fi avut un rol constructiv în găsirea unei formule acceptate de toate partidele din coaliție.

Stabilitate, cu ochii pe criza internațională

Principalul argument pentru rămânerea la guvernare pare să fie contextul extern extrem de complicat. Vicepremierul a avertizat că responsabilitatea politică impune evitarea oricăror turbulențe interne.

„Este ultimul lucru de care are nevoie România în momentul de față – o dispută politică și o criză politică internă”, a punctat el. Mai mult, Tanczos Barna consideră necesară menținerea actualei formule de guvernare până când „trece această nebunie internațională”.

Soarta premierului Bolojan și moțiunea AUR

Întrebat despre discuțiile referitoare la situația premierului Ilie Bolojan (o temă intens dezbătută în ultimele săptămâni), liderul UDMR a pasat responsabilitatea exclusiv în tabăra liberalilor. Până la urmă, cine l-a pus în funcție? „Singurul partid care poate să ia decizie cu privire la persoana premierului până la rocadă este PNL”, a spus Barna, adăugând că, în lipsa unei decizii, Executivul trebuie să meargă mai departe.

Cât despre o posibilă moțiune de cenzură anunțată de AUR, vicepremierul a calificat discuția drept nerealistă în acest moment. „Absolut prematur să discutăm așa ceva. Niciun partid n-a luat nicio decizie”, a spus el. Întrebat dacă o astfel de moțiune ar avea șanse de reușită, Barna a evitat un pronostic clar. „Nu pariez de obicei. (…) Ar fi un pariu neserios”.