The New York Times o susține pe Kamala Harris ca „singura alegere” pentru președinție

Editorialul subliniază pericolele unui al doilea mandat Trump și avantajele candidaturii lui Harris

Consiliul editorial al The New York Times a anunțat luni că o susține pe vicepreședinta Kamala Harris pentru funcția de președinte, calificând-o drept „singura alegere patriotică” pentru această poziție. În același timp, editorialul descrie un scenariu sumbru pentru Statele Unite în cazul unui al doilea mandat al fostului președinte Donald Trump.

Critici aspre la adresa lui Trump

În loc să evidențieze calitățile candidatei preferate, consiliul și-a început susținerea prin enumerarea argumentelor care îl descalifică pe Trump. „Este greu de imaginat un candidat mai nepotrivit pentru funcția de președinte al Statelor Unite”, a scris consiliul editorial. De asemenea, articolul susține că „oricine își dorește binele acestei țări și stabilitatea democrației ar trebui să refuze să îi ofere lui Trump o nouă șansă”.

Consiliul editorial, format din 14 jurnaliști de opinie, a subliniat că, indiferent de eventualele dezacorduri politice pe care le-ar putea avea alegătorii cu Harris, ea rămâne „singura alegere patriotică” pentru președinție.

O susținere așteptată, dar influentă

Chiar dacă susținerea lui Harris nu este o surpriză – The New York Times nu a sprijinit un candidat republican de la Dwight Eisenhower în 1956 – rămâne semnificativă datorită influenței pe care ziarul o are. În luna iulie, la doar zece zile înainte de retragerea președintelui Joe Biden din cursa electorală, consiliul a publicat un editorial amplu împotriva lui Trump, abordând multe dintre temele prezente în susținerea de luni.

Avantajele candidaturii lui Harris

Contrastând puternic cu descrierea negativă a lui Trump, editorialul o prezintă pe Harris drept „un servitor public dedicat”, cu planuri clare pentru economie, sănătate, politică externă și imigrație. Deși consiliul recunoaște că unele dintre propunerile lui Harris nu sunt suficient de detaliate pentru unii alegători, riscurile unui al doilea mandat Trump sunt considerate mult mai mari. Printre acestea se numără refuzul său de a accepta rezultatele ultimei alegeri și posibilitatea de a-și folosi puterea politică pentru a ataca adversarii.

„Dacă alegătorii americani nu se opun, Trump va avea capacitatea de a face daune profunde și de durată democrației noastre”, avertizează consiliul.

Bilanțul primului mandat al lui Trump

Consiliul recunoaște că au existat și aspecte pozitive în timpul primului mandat al lui Trump, dar menționează că „chiar și atunci când scopul general era justificat, incompetența operațională, temperamentul imprevizibil și lipsa de responsabilitate a fostului președinte au dus adesea la rezultate nefavorabile”.

Astfel, concluzionează editorialul, „Kamala Harris este singura alegere”.