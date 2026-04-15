Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Papei Leo miercuri, apărând în același timp războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social, Trump a adus acuzații grave regimului de la Teheran, implicându-l direct pe Suveranul Pontif.

Un mesaj direct pentru Vatican

Fără menajamente, Trump a cerut o intervenție publică. „Va rog, sa-i spuna cineva Papei Leo ca Iranul a ucis cel putin 42.000 de protestatari nevinovati, complet neinarmati, in ultimele doua luni, si ca este absolut inacceptabil ca Iranul sa aiba o bomba nucleara”, a scris Trump, făcând referire la opresiunea regimului de la Teheran asupra oponenților săi politici.

Critici mai vechi și o imagine controversată

Dar disputa nu s-a oprit la un schimb de replici la distanță. Încă de luni, Trump îl criticase pe pontif, numindu-l „Slab in fata Infractionalitatii, Slab in fata Armelor Nucleare” și „teribil pentru Politica Externa”. Aceste comentarii au venit după ce Papa Leo a condamnat în repetate rânduri războiul din Iran și a cerut pacea, criticând săptămâna trecută remarcile beligerante ale lui Trump despre anihilarea „întregii civilizații” a Iranului.

Și pentru a complica și mai mult lucrurile, Trump a distribuit o imagine generată de inteligența artificială care îl înfățișa într-o postură asemănătoare cu cea a lui Iisus Hristos. Gestul a stârnit reacții negative din partea comentatorilor creștini și chiar a unor aliați politici evanghelici. Până la urmă, președintele a șters imaginea, susținând că nu trebuia să semene cu Iisus, ci cu el însuși în ipostaza de medic.

V-ați fi așteptat la o asemenea justificare?

Reacția Papei nu a întârziat

Iar răspunsul Suveranului Pontif a venit prompt, încă de luni, ca reacție la furia de la Casa Albă. Papa a declarat că „nu are nicio teama” de administrația Trump și a afirmat clar că nu va fi redus la tăcere.

În acest conflict a intervenit și premierul italian Giorgia Meloni. Deși are legături strânse cu Trump, Meloni se bazează puternic pe sprijinul electoratului catolic din Italia (un detaliu deloc de neglijat). Ea l-a susținut pe liderul de la Vatican, spunând că este dreptul său „sa ceara pacea si sa condamne orice forma de razboi.”

Meloni, luată în vizor

Sprijinul acordat Papei a atras imediat furia lui Trump. Marți, acesta a criticat-o dur pe lidera italiană, catalogându-i remarcile drept „inacceptabile”. Mai mult, Trump a afirmat că Giorgia Meloni „nu mai este aceeasi persoana”.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
Revista IoanaCum compari ofertele de electricitate în octombrie 2026 și când poți păstra prețul vechi la HidroelectricaNews24Polițiștii l-au reținut pe „Justițiarul din Berceni” după o plângere pentru agresiune și sechestrareDolce SportTottenham câștigă primul meci din acest sezon de Premier League, 3-1 cu CoventryGetPonyA0 Nord primește încă 13 km pe 26 octombrie și leagă Afumați de Autostrada A2BravonetBogdan Mureșanu revine în selecția pentru Oscar cu „Magicianul”, primul său film regizat în animațieLylaMersul de 4.000 de pași, făcut o dată sau de două ori pe săptămână, a fost legat de un risc mai mic de deces
Donald Trump Giorgia Meloni Iran Papa Leo Vatican
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →