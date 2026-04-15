Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Papei Leo miercuri, apărând în același timp războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social, Trump a adus acuzații grave regimului de la Teheran, implicându-l direct pe Suveranul Pontif.

Un mesaj direct pentru Vatican

Fără menajamente, Trump a cerut o intervenție publică. „Va rog, sa-i spuna cineva Papei Leo ca Iranul a ucis cel putin 42.000 de protestatari nevinovati, complet neinarmati, in ultimele doua luni, si ca este absolut inacceptabil ca Iranul sa aiba o bomba nucleara”, a scris Trump, făcând referire la opresiunea regimului de la Teheran asupra oponenților săi politici.

Critici mai vechi și o imagine controversată

Dar disputa nu s-a oprit la un schimb de replici la distanță. Încă de luni, Trump îl criticase pe pontif, numindu-l „Slab in fata Infractionalitatii, Slab in fata Armelor Nucleare” și „teribil pentru Politica Externa”. Aceste comentarii au venit după ce Papa Leo a condamnat în repetate rânduri războiul din Iran și a cerut pacea, criticând săptămâna trecută remarcile beligerante ale lui Trump despre anihilarea „întregii civilizații” a Iranului.

Și pentru a complica și mai mult lucrurile, Trump a distribuit o imagine generată de inteligența artificială care îl înfățișa într-o postură asemănătoare cu cea a lui Iisus Hristos. Gestul a stârnit reacții negative din partea comentatorilor creștini și chiar a unor aliați politici evanghelici. Până la urmă, președintele a șters imaginea, susținând că nu trebuia să semene cu Iisus, ci cu el însuși în ipostaza de medic.

V-ați fi așteptat la o asemenea justificare?

Reacția Papei nu a întârziat

Iar răspunsul Suveranului Pontif a venit prompt, încă de luni, ca reacție la furia de la Casa Albă. Papa a declarat că „nu are nicio teama” de administrația Trump și a afirmat clar că nu va fi redus la tăcere.

În acest conflict a intervenit și premierul italian Giorgia Meloni. Deși are legături strânse cu Trump, Meloni se bazează puternic pe sprijinul electoratului catolic din Italia (un detaliu deloc de neglijat). Ea l-a susținut pe liderul de la Vatican, spunând că este dreptul său „sa ceara pacea si sa condamne orice forma de razboi.”

Meloni, luată în vizor

Sprijinul acordat Papei a atras imediat furia lui Trump. Marți, acesta a criticat-o dur pe lidera italiană, catalogându-i remarcile drept „inacceptabile”. Mai mult, Trump a afirmat că Giorgia Meloni „nu mai este aceeasi persoana”.