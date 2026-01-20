Donald Trump a pus cărțile pe masă. Vrea să schimbe Organizația Națiunilor Unite. Pur și simplu. Fostul președinte american a atacat frontal una dintre cele mai vechi instituții globale, propunând înlocuirea ei cu un organism creat de el însuși, un așa-numit „Consiliu pentru Pace”. O idee care bulversează complet diplomația mondială., potrivit HotNews

Într-o conferință de presă ținută marți la Casa Albă, Trump nu a menajat deloc organizația înființată după Al Doilea Război Mondial. Deloc. Conform CNN și HotNews, fostul lider de la Washington a criticat aspru ineficiența ONU în fața conflictelor de pe glob, lăsând să se înțeleagă că noul său consiliu ar putea, „eventual”, să-i ia locul.

„ONU ar fi trebuit să rezolve războaiele pe care le-am rezolvat eu”

Acuzațiile lui Trump au venit fără ocolișuri. A recunoscut că, teoretic, crede în potențialul organizației, dar realitatea l-a dezamăgit profund. „ONU pur și simplu nu a fost de mare ajutor. Sunt un mare susținător al potențialului ONU, dar nu s-a ridicat niciodată la acest potențial”, a spus el jurnaliștilor. Fostul președinte a mers și mai departe, susținând că el a mediat conflicte fără să ceară vreodată ajutorul Națiunilor Unite, o declarație menită să arate cât de irelevant consideră organismul internațional.

„ONU ar fi trebuit să rezolve fiecare dintre războaiele pe care le-am rezolvat eu. Nu am apelat niciodată la ei, nici măcar nu mi-a trecut prin minte să o fac.”

Clar și la obiect.

Ce este, de fapt, acest „Consiliu pentru Pace”?

Ideea nu e nouă. „Consiliul pentru Pace” a fost gândit inițial ca parte a acordului propus de Trump pentru a opri războiul dintre Israel și Hamas. Acum, planul a trecut la nivelul următor. Au fost trimise invitații ofciale către mai mulți lideri mondiali. Pe listă, surpriză sau nu, apare și numele președintelui rus Vladimir Putin. O mișcare care a încins spiritele în capitalele occidentale. De ce acum?

Primul refuz vine de la Paris. Reacții reci pe scena internațională

Propunerea nu a generat entuziasm. Nici pe departe. Reacțiile sunt reci, iar aliații tradiționali ai Americii par foarte reticenți. Primul care a spus pas public a fost președintele Franței, Emmanuel Macron. A anunțat sec că nu acceptă invitația. Motivul oficial invocat de Macron? Există „semne de întrebare legate de atribuțiile și aria de competență ale consiliului”. Un mod politicos de a spune că nu are încredere în proiectul lui Trump.

ONU răspunde: „Nu plecăm nicăieri”

Replica Națiunilor Unite a venit rapid. Tom Fletcher, coordonatorul ONU pentru ajutor umanitar, a tăiat scurt orice speculație. Într-un interviu pentru CNN, Fletcher a fost direct, spulberând orice îndoială despre soarta organizației.

„Consiliul pentru Pace propus de Trump nu va înlocui Organizația Națiunilor Unite. Este foarte clar pentru mine și pentru colegii mei că ONU nu pleacă nicăieri”, a declarat el. Pentru moment, planul lui Trump arată mai mult a strategie de imagine, în stilul său caracteristic, decât o amenințare reală la adresa securității globale. Întrebarea rămâne însă pe buzele diplomaților: ce urmează?