Noul lider al Ungariei, Péter Magyar, vrea să readucă pe hartă Imperiul Austro-Ungar, cel puțin ca sferă de influență. Proaspăt învingător în alegerile contra lui Viktor Orbán, Magyar a anunțat că va aprofunda legăturile cu statele vecine, în special cu Austria, mizând pe legături economice puternice și o istorie comună.

O alianță istorică, dar și economică

Viziunea lui Magyar este clară și se bazează pe o moștenire istorică. „Obișnuiam să împărțim o țară, iar Austria este un partener economic cheie al Ungariei,” a declarat Magyar după victoria sa. El a continuat, subliniind intențiile sale: „Aș dori să întăresc relația dintre Ungaria și Austria din motive istorice, dar și culturale și economice.”

Dincolo de nostalgie, planul este pragmatic. Magyar își imaginează un bloc consolidat de națiuni central-europene, conduse de lideri de dreapta cu viziuni similare. Aceștia împărtășesc interese economice și viziuni conservatoare pe teme variate, de la migrație la politica energetică. Și, cu excepția notabilă a Poloniei, aceste țări (poziționate strategic între Europa de Vest și Rusia) au arătat, nu de puține ori, o deschidere mai mare pentru menținerea legăturilor de afaceri cu Moscova.

Cum arată planul, pe bune

Noul lider de la Budapesta a și prezentat public pașii concreți. Într-o conferință de presă recentă, el a propus fuzionarea Grupului de la Vișegrad (o alianță informală din care fac parte Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia) cu formatul Slavkov, un cadru de cooperare ce include Austria, Cehia și Slovacia. „Cred că acest lucru este în interesul fiecărei țări, inclusiv al Austriei și Ungariei,” a spus el. „Așa că sper că vom putea face progrese aici.”

Ca un semnal clar al strategiei, Magyar a anunțat că primele sale vizite în calitate de nou lider al Ungariei, la începutul lunii mai, vor fi la Varșovia și Viena. Deși consideră Austria un aliat mai natural, are ce învăța de la premierul polonez Donald Tusk, mai ales în privința restaurării democrației liberale după ani de guvernare populistă. Una dintre prioritățile absolute ale lui Magyar este deblocarea fondurilor UE înghețate în valoare de 18 miliarde de euro. Pe lângă acestea, el dorește acces la împrumuturi europene de apărare de 16 miliarde de euro și încetarea amenzii de 1 milion de euro pe zi aplicată Ungariei pentru refuzul de a se conforma legislației UE privind migrația.

„Vizita la Varșovia este despre împărtășirea experiențelor privind tranziția înapoi la o democrație liberală,” explică Emil Brix, fost diplomat austriac și istoric. „Vizita la Viena are mai mult de-a face cu politica europeană și cu faptul că este necesar să dezvoltăm propriile noastre propuneri din interiorul acestei regiuni.”

Ce spun austriecii

Guvernul austriac pare deschis ideii. Un diplomat austriac de rang înalt, vorbind sub protecția anonimatului, a recunoscut că există o logică inerentă în consolidarea colaborării între statele central-europene. „Suntem cu toții state de aproximativ aceeași mărime, cu multe interese comune, iar împreună am fi mai relevanți în ceea ce privește capacitatea de vot,” a spus diplomatul.

Pentru conservatorii de la Viena, o legătură mai strânsă cu Ungaria este o ambiție mai veche. E drept că încercările anterioare au eșuat, stârnite de temerile Poloniei și Sloveniei că Viena ar încerca să-și reafirme hegemonia. Acum, însă, lucrurile stau diferit. Reinhold Lopatka, europarlamentar al Partidului Popular Austriac, aflat la guvernare, a comentat tranziția de la Budapesta: „Am lucrat îndeaproape cu Orbán în anii 1990 și spun mereu că tânărul Orbán ar fi fost cu siguranță unul dintre cei mai mari critici ai bătrânului Orbán de astăzi.” Acesta a adăugat: „În ciuda tuturor problemelor cu care ne-am confruntat, am reușit să lucrăm împreună la unele probleme, dar de-a lungul anilor acest lucru a devenit din ce în ce mai dificil și, în cele din urmă, imposibil.”

Legăturile economice sunt deja extrem de puternice. Austria este al doilea cel mai mare investitor în Ungaria, după Germania, cu un volum de investiții de peste 11,7 miliarde de euro. Aproximativ 134.000 de maghiari lucrează în Austria, mulți dintre ei făcând naveta.

Miza reală. Puterea de la Bruxelles

Dar care e, până la urmă, miza reală din spatele acestor mișcări diplomatice? Răspunsul pare să fie legat de influența în cadrul Uniunii Europene. Magyar a petrecut aproape un deceniu la Bruxelles ca diplomat sub Orbán, înainte de a rupe legăturile cu partidul Fidesz.

Numai că nu e totul roz.

Rămân diferențe notabile între națiunile central-europene, în special în privința Ucrainei. În timp ce Austria și Polonia sprijină activ ajutorul suplimentar al UE pentru Kiev, Ungaria sub conducerea lui Magyar, deși nu mai blochează ajutorul precum o făcea Orbán, se alătură Cehiei și Slovaciei în a nu susține pachetul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina.

totusi expertii cred ca interesele comune vor prevala. „Dacă aceste țări ar putea prezenta propuneri integrate și proiecte integrate care sunt coordonate, acest lucru le-ar consolida poziția atunci când vine vorba de distribuirea fondurilor și a banilor de coeziune de la Bruxelles,” consideră Reinhard Heinisch, politolog la Universitatea din Salzburg.

Stefano Bottoni, profesor la Universitatea din Florența, specializat pe Europa de Est, oferă o perspectivă tranșantă. „El este, practic, primul prim-ministru maghiar care are o înțelegere perfectă a modului în care funcționează mașinăria de la Bruxelles și a UE. Și dacă vrei să contezi mai mult la Bruxelles, dacă vrei să fii o contrapondere la marile [țări] – Franța, Germania – atunci trebuie să-ți unești forțele.”