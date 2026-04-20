Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în urma unui vot intern zdrobitor. Numai că, în ciuda deciziei adoptate cu 97,7%, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a ales să meargă împotriva curentului și a votat pentru menținerea sprijinului acordat șefului Guvernului.

O criză care va aduce suferință

Contactat de presă, edilul a avut o reacție tranșantă, descriind un sentiment contradictoriu. „Mă simt foarte bine şi mă simt în acelaşi timp rău, pentru că am mai intrat într-o criză politică care va aduce suferinţă pentru toţi românii, indiferent de tot ceea ce s-a motivat”, a declarat Constantin Toma, la emisiunea România Politică de la Prima News.

Neadevăruri în ședința PSD

Toma a criticat dur modul în care s-a desfășurat ședința social-democraților. El a susținut că multe dintre afirmațiile făcute au fost false. „S-au spus foarte multe neadevăruri la această conferinţă, congres, ce-o fi fost. Să ne înţelegem, Partidul Social-Democrat, din păcate, a fost mai mult în opoziţie decât la putere, pentru că a criticat orice decizie, chiar dacă se înţeleseseră în coaliţie”, a spus primarul Buzăului.

Până la urmă, cum vine asta să fii la guvernare, dar să te comporți ca și cum ai fi adversarul principal?

Vot cu IP-ul la vedere?

Dincolo de criticile la adresa discursului oficial, edilul a atins un punct și mai sensibil. E vorba despre presiunile interne. Mai exact, despre modul în care s-ar fi exercitat votul în partid.

„Am vorbit cu primari de comune care mi-au spus că nu le convine că se ştie la partid IP-ul şi ştiu cum votează”, a dezvăluit Toma.

O acuzație gravă.

Decizie zdrobitoare în interiorul partidului

Iar decizia PSD a fost, într-adevăr, una covârșitoare. Liderii partidului au motivat poziția prin nemulțumirile venite din teritoriu, de la primari și membri de partid, care consideră că actuala direcție a guvernării nu mai corespunde așteptărilor formațiunii (o opinie, se pare, neîmpărtășită de primarul de la Buzău).

Votul a implicat participarea a aproximativ 5.000 de membri. Dintre aceștia, un procent de 97,7% au votat pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan.