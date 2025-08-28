Ursula von der Leyen vine în România: întâlniri la nivel înalt la Constanța

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni, 1 septembrie, o vizită oficială în România, în cadrul unui turneu european care include mai multe state din proximitatea Rusiei și Belarusului. Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita va avea loc la Constanța, unde von der Leyen se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Agenda vizitei din România și mesajele transmise

Conform comunicatului oficial, discuțiile se vor concentra pe consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO, dar și pe măsuri legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride în zona Mării Negre. „Luni, 1 septembrie, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu Prim-ministrul Ilie Bolojan”, a transmis Administrația Prezidențială.

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să fie prezent duminică în Republica Moldova, după cum a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu, urmând ca luni să participe la întâlnirea de la Constanța.

Turneul european al Ursulei von der Leyen

Vizita în România este parte a unui program mai amplu anunțat de Comisia Europeană, care cuprinde opriri în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria, înainte de a ajunge la București. Scopul declarat al acestui turneu este de a arăta sprijinul Uniunii Europene pentru statele aflate la frontiera estică, în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina și presiunile Rusiei și Belarusului.

În Letonia, președinta CE se întâlnește cu premierul Evika Salina, vizitând o fabrică de drone finanțată prin programul NextGenerationEU. În Finlanda, discuțiile cu premierul Petteri Orpo și cu președintele Alexander Stubb vizează răspunsul Europei la „flota fantomă” a Rusiei și la atacurile asupra infrastructurii submarine critice. În Estonia, Ursula von der Leyen se întâlnește cu premierul Kristen Michal și cu forțele de apărare estone, iar în Polonia va fi alături de premierul Donald Tusk la frontiera cu Belarus.

De asemenea, la Sofia, șefa CE va vizita, alături de premierul bulgar Rossen Jeliazkov, o fabrică de armament de stat, înainte de a ajunge luni în Lituania pentru discuții cu președintele Gitanas Nauseda.

România, punct strategic pe agenda europeană

Luni după-amiază, Ursula von der Leyen va sosi în România pentru întâlnirea cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, cu care va vizita zona Mării Negre, în apropiere de Constanța. Agenda include dialoguri cu oficiali guvernamentali și cu reprezentanți ai armatei privind cooperarea UE–NATO, dar și despre modul în care pot fi întărite mecanismele de apărare împotriva amenințărilor maritime și hibride.

Această vizită este privită ca un semnal puternic al sprijinului european pentru securitatea regiunii Mării Negre, într-un moment în care România are un rol-cheie în arhitectura de apărare a Uniunii și a Alianței Nord-Atlantice.