USR reacționează după un discurs care a stârnit controverse

Partidul USR a depus o plângere oficială la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după ce liderul AUR, George Simion, a folosit termenul „paraplegic” referindu-se la președintele Nicușor Dan.

Un incident recent readuce în atenție limitele discursului politic din România, după ce o afirmație făcută de George Simion la adresa președintelui Nicușor Dan a generat reacții puternice și demersuri oficiale. Totul a început de la o declarație transmisă public, care a provocat nemulțumire și a dus la depunerea unei sesizări la CNCD.

Discursul care a pornit valul de reacții

Totul s-a petrecut pe 23 aprilie, în județul Mureș, în timpul unei intervenții a lui George Simion. Evenimentul a fost transmis live pe canalele AUR și a fost preluat rapid de mai multe televiziuni, ajungând în scurt timp sub lupa opiniei publice.

În timpul discursului, Simion a folosit cuvântul „paraplegic” referindu-se la președintele Nicușor Dan, spunând: „Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celelalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie – n.r) într-o reacţie publică.”

Declarația a fost criticată de mai mulți politicieni și a readus în discuție limitele dialogului public și modul în care termeni cu semnificație medicală sau socială sunt folosiți în scop politic.

Președintele Nicușor Dan a reacționat spunând: „Declaraţia e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm în urma votului nişte categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi şi cred că oamenii aceştia se ruşinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul foloseşte termenii aceştia. Recurgi la injurii şi fel de fel de metafore din acestea, îndoielnice, când nu ai argumente.”

Sesizarea care a schimbat cursul discuției

Crina Steliana Țugui, membră USR și persoană cu dizabilități locomotorii, a depus sesizarea la CNCD. Ea are 46 de ani și folosește un scaun rulant din 1999, în urma unui accident. Pentru ea, acest demers are o încărcătură personală, dar și una colectivă.

„Când George Simion a ales să îl numească pe Nicuşor Dan «paraplegic» în sens jignitor, nu a atacat doar o persoană, ci a transmis un mesaj dureros către o întreagă comunitate: că vieţile noastre pot fi folosite ca insultă. Am 46 de ani, studii economice şi folosesc un scaun cu rotile din 1999, în urma unui accident. Am depus această sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu doar pentru mine, ci pentru toţi cei care au fost reduşi la o etichetă folosită ca insultă. Cuvinte precum «autist», «paraplegic» sau «handicapat» nu sunt arme retorice şi nu ar trebui folosite pentru a umili. Ele descriu realităţi de viaţă, anumite dizabilităţi, nu defecte morale. Noi, persoanele cu dizabilităţi, suntem oameni în întregime. Nu suntem mai puţin valoroşi, nu suntem mai puţin capabili de muncă, de iubire sau de contribuţie. Avem nevoie de bariere mai puţine în societate – bariere fizice şi culturale care ne exclud de multe ori de la viaţa publică. Dar aceste bariere nu pe noi ne fac mai puţini civilizaţi, ci pe cei care le ridică. Demnitatea nu este negociabilă. Limbajul contează. Iar respectul nu ar trebui să fie o opţiune, ci o obligaţie.”

Sesizarea depusă la CNCD cere constatarea și sancționarea faptelor potrivit Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, pentru discriminare directă și comportament care aduce atingere demnității umane și creează un climat ostil, intimidant și degradant.

Totodată, USR solicită aplicarea unei sancțiuni contravenționale și obligarea părții reclamate la publicarea unui rezumat al hotărârii CNCD în presă.

Reacții din partide și ecoul în societate

USR a transmis public că folosirea dizabilității ca armă politică nu poate fi acceptată într-o societate democratică și că astfel de gesturi duc la stigmatizarea și marginalizarea persoanelor vulnerabile. Reprezentanții formațiunii fac apel la responsabilitate și la respectarea demnității umane în discursul public.

Crina Steliana Ţugui a subliniat: „Cuvinte precum «autist», «paraplegic» sau «handicapat» nu sunt arme retorice şi nu ar trebui folosite pentru a umili.”

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a confirmat că a primit sesizarea și a început analiza cazului. În perioada următoare va fi decis dacă declarațiile liderului AUR reprezintă discriminare și dacă vor fi aplicate sancțiuni.

Acest episod readuce în discuție modul în care societatea privește persoanele cu dizabilități și necesitatea unui plus de empatie și respect în spațiul public.

Discursul public modelează percepțiile și atitudinile sociale.

Folosirea termenilor medicali ca insulte poate afecta demnitatea unor comunități întregi.

Instituțiile statului au un rol important în sancționarea comportamentelor discriminatorii.

Ce urmează după această sesizare

Procedura la CNCD presupune o analiză juridică și, posibil, audieri ale părților implicate. Dacă se va stabili existența unei fapte de discriminare, sancțiunile pot include amendă și obligarea publicării deciziei în presă.

Rezultatul acestei sesizări ar putea crea un precedent important pentru modul în care vor fi tratate cazuri similare în viitor și pentru protejarea demnității persoanelor cu dizabilități în spațiul public.

Dezbaterile generate de acest incident arată că societatea românească urmărește cu atenție limbajul liderilor politici și modul în care aceștia tratează grupurile vulnerabile.

În perioada următoare, decizia CNCD va fi urmărită cu interes atât de mediul politic, cât și de societatea civilă, pentru că ar putea influența modul în care se va discuta pe viitor despre respect și incluziune.